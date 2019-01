Rakúšanka Hütterová sa zranila na tréningu a nepôjde na MS

Hütterová vybojovala počas kariéry dve víťazstvá.

27. jan 2019 o 21:12 TASR

VIEDEŇ. Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová nebude pre zranenie štartovať na februárových majstrovstvách sveta vo švédskom Aare.

Dvojnásobná víťazka pretekov Svetového pohára v zjazde a super-G si v nedeľu na tréningu poranila pravé koleno a lýtko.

Podľa informácií agentúry AP bude doba liečenia trvať približne štyri týždne.

"Momentálne je to veľmi horúce, ale o niekoľko týždňov to bude vyzerať inak. Je to prekážka, ktorú som neplánovala, ale aj toto prekonám," uviedla Hütterová.

Svetový šampionát v Aare sa začína 5. februára ženskými pretekmi super-G.