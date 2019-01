Hrošovský sa nevzdáva sna o Premier League. Je najvyyšší čas posunúť sa, vraví

Záujem má mať aj West Ham United.

28. jan 2019 o 9:32 SITA

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský bol začiatkom januára označený za najhodnotnejšieho hráča českej najvyššej súťaže Fortuna ligy.

Dvadsaťšesťročný stredopoliar Viktorie Plzeň má podľa portálu transfermarkt.de hodnotu 5 miliónov eur a v uplynulých dňoch bolo jeho meno spájané s prestupom do elitných európskych súťaží.

Španielsky denník AS minulý týždeň uviedol, že rodák z Bojníc by sa mohol sťahovať do anglického West Hamu United alebo nemeckého VfB Stuttgart.

Prečítajte si tiež: Hrošovský a Stoch sú najdrahšími hráčmi českej ligy

"Keby som sa dostal do Premier League, bol by to splnený sen. Je to jedna z najlepších líg sveta a nikdy som si nemyslel, žeby som mohol rúbať až takto vysoko. Ak však chcete podrobnosti o West Hame, sklamem vás. Samozrejme, som v kontakte s manažérom, ale v podstate viem tiež iba to, čo sa píše v novinách,“ vyjadril sa Hrošovský v rozhovore pre pondelňajšie vydanie denníka Šport.

Zimné prestupové obdobie v Anglicku aj Nemecku sa skončí zhodne 31. januára. Reprezentačný záložník má teda posledné štyri dni na to, aby sa mohol zrealizovať jeho odchod do kvalitnejšej ligy.

Prečítajte si tiež: O Hrošovského sa zaujímali viaceré kluby, zatiaľ zostáva v Plzni

Ak to však nevyjde, rád by sa posunul vpred v lete. "Rozhodne nebudem sklamaný, ak to teraz nebude zrealizované. Som spokojný s tým, akú pozíciu som si v mužstve vybudoval. Na jar to bude nepochybne veľmi zaujímavé. V apríli budem mať 27 rokov a dalo by sa povedať, že už bude najvyšší čas niekam sa posunúť."

,,V posledných dvoch rokoch sa vždy o niečom špekuluje, zakaždým ma niekto sleduje, no ešte sa nič konkrétne neurodilo. Uvidíme," povedal líder Viktorie Plzeň, s ktorou chce na jar zaútočiť na český titul a zároveň dosiahnuť čo najlepší výsledok v Európskej lige.