Marián Vajda: Je to obrovský tlak, byť denne s hráčom a zodpovedať za výsledky

S Djokovičom chcú dobehnúť Federera.

28. jan 2019 o 10:35 SITA

MELBOURNE. Keď sa vlani v máji slovenský tréner Marián Vajda vrátil do tímu Novaka Djokoviča, 31-ročný srbský tenista akoby dostal nový motor s raketovým pohonom.

Po období zdravotných problémov a hľadania samého seba zrazu našiel stratenú motiváciu a chuť do tenisu. Výsledkom sú tri grandslamové tituly a 21 víťazných zápasov na turnajoch "veľkej štvorky" v neprerušenej sérii.

Ten posledný v rozhodujúcom súboji o titul na Australian Open proti odvekému rivalovi Rafaelovi Nadalovi by ani nemal mať prívlastok finálový. Djokovič prevalcoval Nadala 6:3, 6:2, 6:3 za kratší čas ako trvalo ženské finále.

Novak bojoval s nervozitou

"Bola to dominancia po celý čas. Takéto krátke grandslamové finále si nepamätám. Novak bol veľmi disciplinovaný a pustil Španiela len k jedinému brejkbalu v druhom sete, a aj ten si výborným forhendom ustrážil."

Prečítajte si tiež: Djokovič neohrozene vládne tenisovému rebríčku, zo Slovákov je najvyššie Kližan

,,Za stavu 3:2, keď mal potvrdiť brejk, na krátku chvíľu znervóznel, ale akonáhle zvýšil na 4:2, až do konca stretnutia to bolo znovu jednoznačné. Bol sebavedomý, udieral do lopty čisto," uviedol Marián Vajda v rozhovore pre denník Šport v Melbourne.

Djokovič aktuálne zvýšil náskok na čele rebríčka ATP pred Španielom Rafaelom Nadalom na 2635 bodov. Aj to je jeden z príjemných bonusov hladkého finálového víťazstva rodáka z Belehradu.

"Zo začiatku to ešte nebolo také suverénne, ale dostal veľmi nepríjemný žreb so zvučnými menami - Tsongu, Šapovalova, Medvedeva, Nišikoriho. Trochu sa boril s nervozitou, potreboval sa upokojiť a prehrýzť cez tieto zápasy. Z kola na kolo jeho výkon stúpal. V semifinále a finále už dominoval."

,,Bol znovu hladný po víťazstvách, veľmi mu chutili. Najťažší bol triapolhodinový súboj s Medvedevom, ktorý sa skončil po polnoci a priniesol fyzicky náročné výmeny s vyše 40 údermi. Ten zápas mu však pomohol. Nadala nikto nepreveril," myslí si Vajda.

Je jediný, kto môže získať Grand Slam

Slovenský tréner sa v Melbourne stretol aj s legendárnym Rodom Laverom. Osemdesiatročný Austrálčan, po ktorom je pomenovaný ústredný dvorec v Melbourne Parku, mu pošepol, že Djokovič je momentálne jediný na svete, kto môže získať kalendárny Grand Slam, teda vyhrať všetky štyri najväčšie turnaje (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) v jednom roku.

Prečítajte si tiež: Djokovič ocenil Vajdu: Marián, ďakujem, že si sa vrátil

"Som veľmi poctený, že som sa stretol s Rodom Laverom. Prišiel za mnou ešte pred pár dňami, zablahoželal mi k našej spolupráci s Novakom a ako jediný ma ubezpečil: ´Neboj sa, vyhrá turnaj.´ Lavera si nesmierne vážim ako hráča i človeka."

,,Samozrejme, šanca tu je, Novaka Grand Slam motivuje. Ak si správne rozloží sily, tak prečo nie? Vyhral Australian Open, čiže je jediný, kto tohto roku môže získať Grand Slam," tvrdí Vajda.



Päťdesiattriročný rodák z Považskej Bystrice vedie Djokoviča s drobnými prestávkami od roku 2006. Preskákali si spolu všeličím, ale 15 grandslamových titulov vo dvojhre hovorí za všetko. V nadväznosti na slová kouča Naomi Osakovej Sašu Bajina Vajda potvrdil, že trénovať tenistu na najvyššej úrovni je najmä obrovská obeta.

Viac ako všetky peniaze

"Trénerský chlebík nie je ľahký, to musí každý zažiť. Niekto si povie, čo ten Vajda, ten tam sedí, berie krásne peniaze, ten sa má. Isteže, to s tým príde. Tenis je šoubiznis. Ale pre mňa je to najmä zadosťučinenie, satisfakcia."

Prečítajte si tiež: Djokovič nedal Nadalovi vo finále šancu a suverénne vyhral Australian Open

,,Vyhrať grandslamový titul je nadovšetko. Viac ako všetky peniaze. Je to obrovský tlak, denne byť s hráčom a zodpovedať za výsledky. Treba ho motivovať a psychicky pripraviť na veľké finále," zdôraznil Vajda pre Šport.



Na otázku, či je pre neho a Djokoviča motiváciou 20 grandslamových titulov historického rekordéra Rogera Federera, presvedčivo odpovedal: "Chýba nám ešte päť titulov, ale prečo nie. Teraz je Novak v dobrej pozícii, má formu, zázemie, rodinu, dve krásne deti, všetky podmienky na ďalšie úspechy. Chceme dobehnúť Federera."