Na biatlonových MS juniorov v Osrblí zvíťazil na 15 km trati Francúz Republique

Slováci sa umiestnili na spodných pozíciách.

28. jan 2019 o 13:29 TASR

OSRBLIE. Vo vytrvalostných pretekoch juniorov na majstrovstvách sveta v Osrblí si zlatú medailu vybojoval francúzsky biatlonista Martin Bourgeois Republique.

Na 15 km trati za ním zaostal Bielorus Mikita Labastav o 2,9 sekundy a Nemec Danilo Riethmüller o 4,2. Slovenskej štvorici sa nedarilo, najlepší z nej skončil na 66. mieste Tomáš Sklenárik (+6:14,1).

Na pretekárov čakal hustý sneh

V horehronskom regióne pred štartom husto snežilo a aj v samotných pretekoch sťažilo hlavne streľbu. Matej Lepeň to pocítil hneď v úvodnej streľbe ležmo s dvomi netrafenými terčmi a nepresnosti ho neustále sprevádzali.

Prvý, tretí a štvrtý nepresný výstrel aj Mateja Balogu výrazne v priebežnom poradí 'potopili'.

Tomáš Sklenárik, na ktorého sa najviac spoliehalo, s chybami na druhom a štvrtom terči, taktiež dobre nezačal, čiastočne sa zlepšil na následnej 'stojke' s prvým nevybieleným terčom, no keď prvé tri terče minul v druhej 'ležke', stratil nádej na cennejšie umiestenie.

Medzi 99 štartujúcimi napokon Sklenárik skončil zo Slovákov najviac v popredí, aj keď so streľbou 2-1-3-0 nemohol byť spokojný.

Slováci sa nepresadili

"Bolo to strašne ťažké," povedal Sklenárik, ktorý vlani na MSJ v Otepää v kategórii kadetov trikrát figuroval v top desiatke.

"Sneh bol hlboký, no lyže sme mali super, servismani si zaslúžia pochvalu. Na strelnici som mal problém spočiatku vidieť aj terče, boli to možno najťažšie preteky v kariére. Som prvým rokom junior, chcel som pri dobrej streľbe byť v dvadsiatke, no nevyšlo to. Jednoducho v mojom veku cítiť tie dva roky menej oproti konkurencii, treba ešte viac natrénovať."

Matej Baloga zo seba taktiež vyžaroval sklamanie. "Po prvej ležke som vedel, že to nebude dobrý výsledok. V šprinte sa vynasnažím byť v prvej pätnástke. Teraz ma nepodporila streľba, aj sneženie mi všetko skomplikovalo. Nie som veľmi spokojný s výsledkom, nemohol som útočiť na popredné priečky."

,,Boli to hlavne preteky o streľbe. Bežecky sa mi príliš na rozbitej trati nedarilo, aj keď som dosiahol 15-ty najlepší čas, to isté však môžu povedať aj ostatní. S ôsmimi trestnými minútami som ťažko mohol byť na tom lepšie."

