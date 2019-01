V klube skončil za zvláštnych okolností. Košický sa vracia do Debrecínu

V minulosti chytal aj v Taliansku.

28. jan 2019 o 19:02 TASR

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7182mu

BUDAPEŠŤ. Slovenský futbalový brankár Tomáš Košický bude napokon v kariére pokračovať v DVSC Debrecín, s ktorým sa dohodol na zmluve do konca tohto roka.

Informáciu priniesla oficiálna webová stránka maďarského klubu.

Tridsaťdvaročný Košický pôvodne v Debrecíne pred pár týždňami za zvláštnych okolností skončil, hoci mal s klubom platnú zmluvu do 31. decembra 2018 s opciou na ďalšie dva roky.

V praxi to znamená, že v prípade spokojnosti oboch strán mohla byť o spomínanú dobu predĺžená, na čom sa s vedením maďarského klubu aj ústne dohodli.

"Už od začiatku decembra prebiehali nejaké rozhovory a rokovania o tom, či by som chcel v Debrecíne pokračovať. Chcel som, cítil som sa tam dobre, s chalanmi sme tvorili vynikajúcu partiu a taktiež nám parádne vyšla jesenná časť," uviedol vo víkendovom rozhovore v televíznom štúdiu TABLET.TV.

"Záujem bol aj z druhej strany, všetko do seba zapadalo, dohodli sme sa na podmienkach ďalšej spolupráce, no k podpisu zmluvy nedošlo. Mali mi ju poslať na mail, no ten stále nechodil, a tak som sa po dvoch dňoch ozval športovému riaditeľovi s otázkou ,čo sa deje ?'. No a ten mi odvetil, že majiteľ klubu si to rozmyslel," dodal.

Košický pred prestupom do Debrecínu chytal aj v Taliansku, v Grécku a v Izraeli.