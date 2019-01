Boston povolal Cehlárika späť do prvého tímu, chce ho udržať v tempe

Pred All stars prestávkou strelil v troch zápasoch dva góly a na jeden prihral.

29. jan 2019 o 7:43 SITA

BOSTON. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik sa vrátil späť do prvého tímu Bostonu Bruins a bude naďalej nastupovať v zámorskej NHL.

Dvadsaťtriročný krídelník putoval pred vyše týždňom do nižšej AHL, kde odohral dva duely bez bodového zisku.

Vedenie Bostonu ho poslalo do Providence len z toho dôvodu, aby sa udržal v zápasovom tempe, pretože Boston mal desaťdňovú súťažnú prestávku. Spolu so žilinským rodákom sa posunuli do prvého mužstva aj ďalší útočník Trent Frederic a brankár Zane McIntyre.

Opačným smerom zamierili mladí ofenzívni hráči Jakob Forsbacka Karlsson a Ryan Donato. Informácie priniesol oficiálny web Bruins.

Cehlárik strávil väčšinu doterajšej sezóny v AHL, kde odohral 39 zápasov so ziskom 29 bodov (10+19) za Providence Bruins.

V NHL dostal priestor tesne pred pauzou určenou na Zápas hviezd a v troch vystúpeniach si pripísal tri body za dva góly a jednu asistenciu.