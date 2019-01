Mönchengladbach posiela Bénesa na hosťovanie, do budúcna s ním však ráta

Slovenský reprezentant odohral v aktuálnej sezóne len 26 minút.

29. jan 2019 o 7:59 SITA

László Bénes by sa mal do Mönchengladbachu vrátiť v lete.(Zdroj: TASR/AP)

KIEL. Slovenský futbalový reprezentant László Bénes bude do konca aktuálnej sezóny hosťovať v druhej najvyššej nemeckej súťaži.

Kmeňový hráč bundesligovej Borussie Mönchengladbach strávi nasledujúce mesiace v klube II. bundesligy Holstein Kiel.

,,Zástupcovia Gladbachu kládli veľký dôraz na to, aby hral nový tím štýlom, ktorý bude Laszlóovi vyhovovať. Odmietli Hannover aj Holandsko, preto sme hľadali ďalej. V Kiele by mohol na jar odohrať 13 až 15 zápasov a potom sa v lete znovu zapojí do prípravy v Mönchengladbachu.

V Borussii s ním naďalej počítajú,” uviedol pre utorňajšie vydanie denníka Šport hráčov agent Karol Csontó zo spoločnosti Stars and Friends.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar dostal v aktuálnej sezóne len minimum priestoru v prvom tíme Borussie, keď odohral 26 bundesligových minút. Ďalšie dva štarty s plnou minutážou absolvoval vo farbách rezervy v regionálnej súťaži.

Rodák z Dunajskej Stredy odletel do Kielu v pondelok a v utorok sa predstaví na úvodnom tréningu. Hneď v stredu by mohol za nastúpiť za piate mužstvo tabuľky v ligovom dueli na trávniku Heidenheimu.