Slovan môže prísť o opory, viaceré z nich sú v záujme českých klubov

29. jan 2019 o 9:45 SITA

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava už dávnejšie stratil šancu na postup do play-off Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ale viacerí hráči z jeho kádra by si mohli predĺžiť sezónu v iných európskych súťažiach.

V Česku sa skončí prestupové obdobie vo štvrtok 31. januára a podľa informácií portálu hokej.cz možno zamieria do tamojšej extraligy hneď niekoľkí členovia súpisky Slovana.

S návratom do Brna je už niekoľko týždňov spájaný brankár Marek Čiliak, ktorý bol lídrom Komety v ostatných dvoch sezónach a klub doviedol k dvom majstrovským titulom v sérii.

Obranca Michal Sersen by mohol podľa hokej.cz posilniť Liberec, ale transakcia by sa mala uskutočniť najskôr až po štvrtkovom zápase Slovana proti HK Soči. Do úvahy rovnako pripadá aj presun českého obrancu Lukáša Kloka do Vítkovíc.

Naopak, jeho krajan Rudolf Červený má zotrvať v Bratislave minimálne do polovice februára, kedy sa skončí prestupové obdobie vo Švajčiarsku a v Škandinávii.