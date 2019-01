Florbalistky čaká kvalifikácia na MS, v Trenčíne chcú vyhrať skupinu

Do národného tímu sa vrátila Lucia Jelínková, rodená Košturiaková.

29. jan 2019 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Od stredy do nedele bude Športové centrum M-Šport v Trenčíne dejiskom turnaja kvalifikácie MS vo florbale žien, ktoré sa uskutočnia v závere roka vo švajčiarskom Neuchateli (7.-15 decembra 2019).

Zápas s Lotyšskom bude kľúčový

Program turnaja: Streda 30. januára 15.00 Nemecko - Rakúsko

Nemecko - Rakúsko 18.00 Španielsko - Fínsko Štvrtok 31. januára 12.00 Rusko - Španielsko

Rusko - Španielsko 15.00 Fínsko - Nemecko

Fínsko - Nemecko 18.00 Lotyšsko - Maďarsko Piatok 1. februára 12.00 Španielsko - Nemecko

Španielsko - Nemecko 15.00 Rakúsko - Rusko

Rakúsko - Rusko 18.00 Holandsko - SLOVENSKO Sobota 2. februára 9.00 Rakúsko - Španielsko

Rakúsko - Španielsko 12.00 Holandsko - Lotyšsko

Holandsko - Lotyšsko 15.00 Rusko - Fínsko

Rusko - Fínsko 18.00 SLOVENSKO - Maďarsko Nedeľa 3. februára 9.00 Nemecko - Rusko

Nemecko - Rusko 12.00 Fínsko - Rakúsko

Fínsko - Rakúsko 15.00 SLOVENSKO - Lotyšsko

- Lotyšsko 18.00 Maďarsko - Holandsko

S postupovými ambíciami sa na podujatí predstavia aj slovenské reprezentantky, ktoré v 4. kvalifikačnej skupine narazia na Holanďanky, Maďarky a Lotyšky.

Trenčín hostí v rámci turnaja dve európske kvalifikačné skupiny, v 2. skupine sa stretnú Fínky, Nemky, Rusky, Španielky a Rakúšanky.

Z každej skupiny postúpia na šampionát dva najlepšie tímy, miestenky si zabezpečia aj dva najlepšie celky z tretích miest.

Na MS sa zúčastní dokopy 16 krajín rozdelených do štyroch skupín.

,,Naším cieľom je postúpiť na MS a vyhrať kvalifikačnú skupinu.

Okrem toho chceme ďalej pracovať na našom hernom prejave a zdokonaľovať ho smerom k šampionátu.

Naše súperky nie sú z kategórie skvelých, bude to hlavne o nás, koľko im dáme gólov.

Kľúčový bude nedeľný zápas s Lotyšskom, v ktorom sa zrejme bude rozhodovať o prvom mieste," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave tréner slovenských reprezentantiek Michal Jedlička.

Ferenčíková je zvedavá na Maďarky a Holanďanky

Lotyšky sú vo svetovom rebríčku na 5. mieste práve pred Slovenkami.

,,Naposledy sme sa s nimi stretli na MS a vôbec to nebol jednoduchý zápas. Majú dobrú obranu aj brankárku. Musíme sa tlačiť do šancí, hrať agresívne, rýchlo a často strieľať. Proti ostatným súperkám čakáme vyšší gólový rozdiel," uviedla pre TASR reprezentantka Michaela Šponiarová.

,,Už sa teším na kolektív, že sa s dievčatami po dlhšom čase stretneme na Slovensku. Veľa z nás je z Trenčína, som zvedavá na atmosféru v hale. Verím, že sa nám podarí postúpiť z prvého miesta," dodala hráčka fínskeho SC Classic Tampere.

Na jej slová nadviazala klubová spoluhráčka Denisa Ferenčíková:

,,Trochu neznámou budú pre nás zápasy proti Maďarsku a Holandsku, proti ktorým som svojho času začínala kariéru. Som zvedavá, ako sa odvtedy výkonnostne posunuli. Myslím si, že to budú duely jedine o nás. Verím, že sa ako tím stmelíme a dosiahneme náš cieľ."

Návrat Jelínkovej

Udalosťou bude návrat Lucie Jelínkovej, rodenej Košturiakovej, do národného tímu. Dlhoročná ťahúňka družstva sa s reprezentáciou pôvodne rozlúčila v decembri 2017 na domácom šampionáte v Bratislave.

Po prestávke volalo jej telo, práca i rodinný život, ktorý naplno naštartovala svadbou s českým reprezentantom Janom Jelínkom. Florbal však stále lákal a tak sa Jelínková k nemu vrátila, najprv v drese českého extraligového klubu Ivanti Tigers Jižné Město.

,,Keď sa v priebehu sezóny vrátila k Tigers, oslovil som ju s ponukou na návrat do reprezentácie. Povedala, že ju florbal stále baví a rada príde. V uplynulom období nehrala pre menšie zranenie, mala natiahnutý sval, tak sme sa rozhodovali, či ju nominujeme do kádra ako hráčku, alebo nás príde do Trenčína len povzbudiť.

Nakoniec sa dala dokopy. Možno v prvých dvoch zápasoch ju ešte pošetríme a nastúpil len na záver proti Lotyšsku," prezradil Jedlička o skúsenej florbalistke, ktorá zrejme opäť prevezme od Ferenčíkovej funkciu kapitánky.

Nominácia SR na kvalifikačný turnaj v Trenčíne: Brankárky: Jana Dupčáková (Ostrava/ČR), Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské) Obrankyne: Alžbeta Ďuríková, Zuzana Šponiarová (obe Vítkovice/ČR), Katarína Klapitová (Kloten-Dietlikon/Švaj.), Lenka Lenčéšová (ŠK 98 Pruské), Klaudia Robová (Predator Sabinov), Viktória Grossová (Ostrava/ČR) Útočníčky: Šárka Boľová, Jana Trošková (obeVítkovice/ČR), Kristína Hudáková, Paulína Hudáková (obeOstrava/ČR), Lenka Cupráková (Predator Sabinov), Kristína Belicová (Chodov/ČR), Alexandra Faktorová (Kysucké Nové Mesto), Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová (obe Classic Tampere/Fín.), Klára Grossová, Katarína Marcinková (obe Kométa Spišská Nová Ves), Lucia Jelínková (Jižní Město/ČR)