Známy cyklista má problém, pri fotení predstieral sexuálny akt

Keisseho majú potrestať aj organizátori.

29. jan 2019 o 15:12 SITA

SAN JUAN. Belgický cyklista Iljo Keisse v službách špičkového tímu Deceuninck Quick-Step si vyrobil problém.

Spoločná fotografia štyroch členov tohto belgického zoskupenia s čašníčkou v jednej z kaviarní v centre argentínskeho San Juanu ho zachytáva pri predstieraní sexuálneho aktu s dotyčnou ženou.

Dokonca sa jej mal zľahka dotýkať genitáliami.

Cyklistov poprosila o fotografiu

Nemenovaná čašníčka to nenechala len tak a upovedomila políciu. Na základe jej výpovedí v argentínskych médiách o tom informuje aj špecializovaný portál Cyclignews.

Deceuninck Quick-Step je jedným zo šiestich tímov World Tour, ktoré participujú v týchto dňoch na pretekoch Vuelta a San Juan, kde nechýba aj Slovák Peter Sagan či jeho krajania Erik Baška a Matúš Štoček.

"Hovorím trochu po anglicky, ale o cyklistických pretekoch v San Juane som netušila. Oni mi vraveli, že sem prišli súťažiť. Tak som ich poprosila o fotografiu a zdalo sa mi, že ma pri tom povzbudzujú," cituje nemenovanú čašníčku z kaviarne v San Juane Telesoldiario.

"Myslela som si, že je to nehoda, čo sa stalo, ale neskôr som zistila, že je to trochu inak," doplnila.

Keisseho zrejme organizátori potrestajú

Keď zbadala fotografiu a čo na nej robí Keisse, rozhodla sa konať. O svojej skúsenosti dala vedieť právnikom aj polícii a žiada, aby boli prijaté príslušné opatrenia voči Keissemu.

"Som veľmi nahnevaná. Volá sa to neúcta, čo predviedli. Ja som pracovala, poprosila ich o fotku a oni to zneužili. Už som hovorila s právnikmi, ale aj so svojím partnerom. On je svedkom toho, čo sa stalo," uviedla rozhorčená žena.

"Nemôžu len tak prísť do inej krajiny a zaobchádzať so ženami ako s niečím bezvýznamným a bezcenným. Toto je Argentína a ľudia tu nemôžu robiť, čo sa im zachce. Verím, že ho stihne trest alebo sa s tým niekto aspoň začne zaoberať," dodala.

Podľa argentínskych zdrojov neprístojné správanie sa Keissemu len tak ľahko neprejde. Podľa Tiempa účastníka vlaňajších pretekov Okolo Slovenska stihne trest od organizátorov pretekov. Tí však zatiaľ nespresnili, o čo pôjde.