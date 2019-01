Nemeček sto dní pred hokejovými MS: Požiadavky Rusov sú z inej planéty

Slovákom pomohli skúsenosti z roku 2011.

29. jan 2019 o 17:01 TASR

BRATISLAVA. Sto dní pred štartom majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku (10. - 26. mája) sú prípravy v plnom prúde.

Riaditeľ Organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček vyslovil s ich doterajším priebehom spokojnosť, aj keď zimný štadión v Bratislave ešte len hlavné úpravy čakajú a takisto organizátori musia doladiť množstvo ďalších detailov.

Aréna v Košiciach spĺňa všetky normy

"Sto dní pred MS prípravy vrcholia. Sme stále v kontakte s košickou časťou, aj tento týždeň máme zasadnutie v Košiciach a dolaďujeme niektoré prvky," uviedol Nemeček.

"Som rád, že v košickej Steel aréne sa teraz podarilo vymeniť mantinely a pripraviť ju tak, aby spĺňala všetky normy pre MS. V Bratislave začneme tieto úpravy riešiť v polovici marca," pokračoval.

"Sme v pravidelnom kontakte s Medzinárodnou hokejovou federáciou IIHF a marketingovou spoločnosťou Infront ohľadne jednotlivých úloh, ktoré ešte máme splniť," uviedol.

"Posledná návšteva IIHF a Infrontu nás čaká 19. - 21. februára, potom budeme mať od nich už iba individuálne návštevy a videokonferencie," doplnil Nemeček.

Pomohli skúsenosti z MS v hokeji 2011

Plus pre organizátorov je, že majú za sebou skúsenosť z roku 2011, keď Bratislava a Košice takisto hostili hokejové MS. Aj pred ôsmimi rokmi šéfoval organizačnému výboru Nemeček.

"Iste, vychádzame zo základných prvkov, ktoré boli aj pred ôsmimi rokmi. Musím však povedať, že veľmi veľa vecí sa odvtedy zmenilo, najmä čo sa týka jednotlivých IT-záležitostí na zimných štadiónoch či hoteloch. Išlo to veľmi dopredu," uviedol bývalý prezident SZĽH.

Prečítajte si tiež: Ramsay vyberá hráčov, s ktorými nik neráta. Koho vytiahne teraz?

"Tieto veci sú teda pre nás nové. Na druhej strane mám v tíme 80 - 85 percent tých istých ľudí, ako som mal v roku 2011," tvrdil.

Kým tesne pred MS 2011 sa finišovalo s výstavbou zimného štadióna v Bratislave a tréningovej haly v Košiciach, tieto starosti teraz organizátorom odpadajú.

"Určite je to jednoduchšie. Vtedy sme usporiadali prvé majstrovstvá sveta, kým teraz už máme podklady z 2011 a môžeme sa plne koncentrovať len na organizáciu," pokračoval Nemeček.

IIHF trápila kapacita hál

Zo strany IIHF a Infrontu zaznievali obavy, ako bude prebiehať predaj vstupeniek na MS 2019. Pri spustení sa vyskytli technické problémy a fanúšikovia netajili sklamanie.

IIHF však trápila skôr kapacita slovenských hál.

Prečítajte si tiež: Dobré ráno: Za jeden zápas Slovenska si pýtajú tristo eur

"V Bratislave a ani v Košiciach nevypredávame plnú kapacitu. Do predaja ide omnoho menej miest. Veľa je vyblokovaných, či už pre novinárov, VIP-hostí, televíznych komentátorov alebo autá oficiálneho sponzora. Týchto miest je oveľa viac ako v roku 2011," uviedol Nemeček.

"Počet predávaných miest v Košiciach nie je preto vysoký, z čoho mala IIHF obavy. Našťastie, s predajom lístkom je to teraz v pohode. K dnešnému dňu máme predaných 60 000 balíkov vstupeniek, takže sa dá povedať, že ideme podľa plánu," tvrdil.

"Od 1. marca začneme predávať vstupenky na jednotlivé zápasy, tak verím, že z toho budeme mať takisto radosť a plánovaný počet sa nám podarí splniť," doplnil.

Domáca reprezentácia bude v Košiciach

Nápad umiestniť slovenský tím do Košíc vyvolal polemiku, zástupcovia IIHF a Infrontu sa však nechali slovenskou stranou presvedčiť, že ide o dobrý nápad.

"Vedeli, že na MS 2011 bola návštevnosť v Košiciach oveľa nižšia ako v Bratislave a boli si vedomí, že k tomuto kroku pristupujeme, aby sme zaplnili aj halu v Košiciach," uviedol Nemeček.

"Na druhej strane ich prekvapilo, že presúvame slovenskú reprezentáciu do menšej haly. Napriek tomu sme si stáli za svojím, že toto rozhodnutie bolo správne," pokračoval.

"Bratislavskú skupinu máme postavenú na fanúšikoch z Česka, Ruska a Rakúska, ktorí by mali halu najviac naplniť," doplnil Nemeček.

video //www.sme.sk/vp/37335/

Pomôže koniec Slovana v KHL i Kaufland Cup

Zimný štadión Ondreja Nepelu čakajú ešte úpravy, ku ktorým pristúpia organizátori po tom, čo miestny Slovan dokončí klubovú sezónu v KHL.

Keďže bratislavský tím s určitosťou nepostúpi do play off, budú sa môcť usporiadatelia MS chopiť roboty už po konci základnej časti.

"Čaká nás výmena podlahových gúm, mantinelov a elektroinštalačných vecí, kabeláže pre wifi a podobne. Ďalej treba vymeniť osvetlenie, aby sa dali s ním robiť potrebné efekty. Pre ne bude treba v krátkom čase osvetlenie vypnúť a zapnúť, čo nie je možné pri súčasnom výbojkovom osvetlení," uviedol Nemeček.

"Novými mantinelmi by sa malo klzisko upraviť na rozmery 60x30 m. Začať by sme s tým mali približne 15. marca. Verím, že plány nám nič neskomplikuje. Máme výhodu v tom, že hala bude odstavená oveľa skôr ako v roku 2011 a že nebudeme robiť všetko na poslednú chvíľu," tvrdil.

Igor Nemeček. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

"Navyše, počas nadchádzajúceho prípravného turnaja Kaufland Cup v Bratislave, ktorý organizuje SZĽH, máme možnosť vyskúšať si niektoré veci, ktoré príde potom IIHF a Infront skontrolovať," pokračoval Nemeček.

"Bude to taký posledný test pred MS. V Košiciach máme ešte niekoľko prvkov nedoriešených, najmä čo sa týka parkovacieho domu. Chceme v ňom mať tlačové centrum, je to jediný vhodný priestor na túto funkciu v okolí štadióna. V roku 2011 bolo košické tlačové stredisko na inom mieste, ktoré sa už ale teraz nedá obsadiť. Musíme toto definitívne doriešiť," uviedol.

"Máme aj plán B, ale verím, že zvíťazí zdravý rozum a že sa s mestom dohodneme. Takisto musíme nejako doriešiť zakrytie nedostavanej budovy pred Steel arénou. Dnes je jasné, že sa nestihne dostavať do začiatku MS a boli by sme neradi, keby tam kazilo celý priestor," dodal.

Nemeček načrtol rozdelenie šatní

Organizátori už takisto poznajú požiadavky jednotlivých tímov ohľadne ubytovania či šatní.

"Tímy k nám chodili na inšpekcie do konca októbra, niektoré si to posunuli. Už presne vieme, koľko ľudí nám vo výpravách príde. My im garantujeme len určitý počet ľudí, ktorým preplácame ubytovanie, ale v podstate každý tím žiada viac izieb," vysvetlil Nemeček.

"To už máme všetko nahlásené. Do 15. marca budeme vedieť aj termíny príchodov jednotlivých výprav. My oficiálne zabezpečujeme veci od 9. mája, tímy však môžu prísť už od 7. mája, keď budeme mať pripravené štadióny na tréningy," poznamenal Nemeček.

“ Jedine Rusi chceli bývať v meste, zažiadali si viac izieb, ako ostatní. Rusi majú celkovo špeciálne požiadavky, čo sa týka počtu izieb a priestoru. To je ako z inej planéty. „ Igor Nemeček

Bývalý šéf SZĽH načrtol, ako sú rozdelené šatne pre jednotlivé reprezentačné družstvá.

"Šatne sú naša veľká devíza oproti iným organizátorom. Všetky budú reálne v halách, nie iba improvizované v stanoch či rôzne provizórne kabíny, ako to bývalo na predošlých MS v iných krajinách," vysvetlil.

"Na základe svetového renkingu sme IIHF navrhli, ako chceme mať tímy umiestnené v šatniach a federácia nám to schválila. Dôležité je, že nemusia 20 či 30 minút každý deň dochádzať do inej tréningovej haly, pretože v Bratislave či Košiciach sme s tréningovými halami spojení. Každý tím bude mať komfort a to IIHF veľmi oceňuje," tvrdil.

"V hokejovej federácii sú celkovo pokojní, vidia, aký organizačný štáb to rieši, poznajú ľudí z MS 2011. Vtedy mali oveľa väčšie obavy, keďže šampionát prvýkrát usporiadalo Slovensko. Teraz k tomu IIHF celkom inak pristupuje," vysvetlil.

"Všetkým ľuďom v organizačnom tíme však zdôrazňujem, že sa nemôžeme spoliehať na to, čo bolo pred ôsmimi rokmi. Čas neúprosne ide a požiadavky na úroveň príprav sa výrazne posunuli. Chceme, aby organizácia bola na vysokej úrovni a aby sme vysoko nastavili latku pre Švajčiarov, ktorí usporiadajú MS 2020 v Zürichu a Lausanne," doplnil.

Hráči sa budú presúvať vlakmi

V slovanistickej šatni na bratislavskom štadióne sa počas MS rozložia ruskí hokejisti.

Prečítajte si tiež: Ani titul v Bratislave nemusí stačiť. Ako sa Slováci vyhnú olympijskej kvalifikácii

"Vedenie Slovana sa s nimi dohodlo, že ju budú mať oni. Táto šatňa je tak trochu na inej báze ako ostatné. Najväčšiu, resp. najlepšiu kabínu však budú mať v Bratislave Švédi," pokračoval Nemeček.

V Steel Aréne budú v šatni košického klubu slovenskí reprezentanti, kabína hostí bude patriť Kanaďanom. Ak by Slováci postúpili do štvrťfinále a presunuli sa do Bratislavy, tak by sa museli presťahovať do jednej z voľných šatní," upozornil Nemeček.

Výpravy sa z Košíc do Bratislavy budú pred vyraďovacou fázou presúvať železnicou. Organizátori sa so Železničnou spoločnosťou Slovensko dohodli, že z Bratislavy do Košíc a naspäť vyrazia špeciálne vlaky.

Ako z inej planéty

Výpravy už poznajú, v ktorých konkrétnych hoteloch budú počas MS bývať. "V Košiciach nám vedenie oboch hotelov vyšlo v ústrety hneď na začiatku, mali sme ich už pred dvoma rokmi nakontrahované," uviedol Nemeček.

"V Bratislave je lepšia situácia v tom, že tu je hotelov viac a mohli sme si vyberať. IIHF a všetky tímy veľmi kvitujú, že sedem tímov bude bývať vo vzdialenosti kilometer od štadióna," pokračoval.

"Jedine Rusi chceli bývať v meste, zažiadali si viac izieb, ako ostatní. Rusi majú celkovo špeciálne požiadavky, čo sa týka počtu izieb a priestoru. To je ako z inej planéty," uviedol.

"Vyšli sme im v ústrety, chceme, aby sa tu všetky výpravy cítili spokojne. Kanaďania majú klasicky v reglemente, že po niekoľkých dňoch prídu za hráčmi ich rodinní príslušníci, takže treba mať pre nich rezervovaných viac izieb," dodal.

Maskotom MS v hokeji 2019 je Macejko

Organizátori plánujú MS ešte masívne propagovať, využijú k tomu viacero podujatí.

"Budeme ho promovať na výstavách, ako bolo teraz v Bratislave, naše marketingové oddelenie má marketingové aktivity v zahraničí. Takisto budeme šampionát promovať s EBEL ligou na ich jednotlivých štadiónoch, lebo Rakúšania majú teraz záujem sem prísť, keďže je to pre nich blízko," poznamenal Nemeček.

"Ďalšia promo-akcia bude v marci v Špindlerovom Mlyne v rámci podujatia Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien," doplnil.

O zábavu sa na šampionáte bude starať maskot Macejko. Tak ako v roku 2011 sa za maskota prezlečú špeciálni zabávači z kreatívnej firmy z Kanady.

"Má na to profesionálov. Prídu v ušitých maskách na mieru. Je to zaužívané, nejdeme do experimentu, sú s nimi dobré skúsenosti, odporúčajú to IIHF aj Infront. IIHF chce mať v budúcnosti aj v halách profesionálnych spíkrov, ktorí budú tí istí na každých MS," vysvetlil.

Organizovať také veľké podujatie sa nedá bez spolupráce miest.

"Minulý týždeň prebehli rokovania s primátormi Bratislavy a Košíc, na ktorých sa zúčastnil aj prezident SZĽH Martin Kohút. Obe mestá proklamjú, že chcú byť nápomocné," tvrdil Nemeček.

"Jasné, že noví primátori sa do toho po voľbách musia dostať, doteraz sme to rok a pol riešili so starými primátormi. Verím, že tí noví urobia všetko pre to, aby pre obe mestá to bola tá najkrajšia vizitka a ľudia odchádzali zo šampionátu s dobrými pocitmi," dodal.