Hráča Slovana rodičia nepustili do Turecka, Kmotrík sa čuduje

Rodičia sa o syna boja.

29. jan 2019 o 16:41 SITA

BELEK. David Strelec, talentovaný futbalista Slovana Bratislava, absentuje na klubovom sústredení v Beleku. Do Turecka ho nepustili rodičia.

Otec šikovného útočníka Milan priznal, že sa o syna boja, pretože v Turecku prevláda nepriaznivé počasie.

Kmotrík: Strelec si skomplikoval situáciu

"Povedal nám, že ho nepustia rodičia, že sa o neho boja. Vzhľadom na to, že nemá ešte osemnásť rokov, museli sme tento fakt akceptovať," uviedol pre Šport24 viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Hoci sa vedenie klubu snažilo zmeniť rozhodnutie zákonných zástupcov 17-ročného futbalistu, nepodarilo sa mu to.

"Je nám to veľmi ľúto, pretože David má všetky predpoklady stať sa výborným futbalistom. Teraz v najdôležitejšej fáze prípravy bude chýbať, čím si skomplikoval situáciu," pokračoval Kmotrík ml.

"Napriek faktu, že David má stále platnú zmluvu na dlhšie obdobie, tak už prebehli rokovania s jeho rodičmi a agentom o jeho novej, vylepšenej zmluve. Rodičia chceli, aby dostával oveľa viac priestoru ako doteraz," tvrdil viceprezident Slovana.

"Preto je pre nás ich rozhodnutie nepochopiteľné, keď ako klub sme vyvíjali maximálne úsilie, aby jeho minutáž na hracej ploche bola čo najvyššia. A oni sa rozhodnú, že David neodcestuje na hernú časť zimnej prípravy, ktorá je z pohľadu pobytu hráča na ihrisku tá najdôležitejšia," doplnil.

Strelcov otec: Vy by ste svoje dieťa pustili?

"V tejto fáze zimnej prípravy majú všetci hráči možnosť zabojovať o svoje miesto v zostave. Preto ma toto nešťastné rozhodnutie veľmi mrzí," pokračoval Kmotrík ml.

"David namiesto náročných tréningov a zápasov s A-mužstvom vo výborných podmienkach, ktoré v Turecku máme utvorené, bude musieť teraz trénovať so starším dorastom v domácich podmienkach, ktoré nie sú momentálne vôbec priaznivé," dodal Kmotrík ml.

Milan Strelec verí, že rozhodnutie nepustiť syna do Turecka bolo správne.

"Pošlem vám video, ako to vyzeralo v sobotu na letisku v Antalyi, kde úradovalo tornádo. A teraz sa pýtam, vy by ste pustili svoje dieťa do takého nebezpečenstva? Chlapec sa jednoducho zľakol. A v Slovane musia sami vedieť, čo v ňom je a či dostane viac šancí. Až potom sa môžeme baviť o novej zmluve," uviedol otec rodáka z Nových Zámkov.