Žiadne trofeje či hviezdni hráči. Príbeh klubu, ktorý preslávili chuligáni

Na Millwall chodili len šialenci a samovrahovia.

29. jan 2019 o 18:22 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Nikto nás nemá rád, nikto nás nemá rád, nikto nás nemá rád, nám je to jedno. My sme Millwall, skvelý Millwall, my sme Millwall z The Den.

Chytľavý chorál, ktorý fanúšikovia z juhovýchodnej časti Londýna spievajú na každom zápase, je výstižný.

Kým iné futbalové kluby preslávia získané trofeje, výnimoční hráči či tréneri, anglický Millwall je svetoznámy vďaka svojim fanúšikom.

Sú oddaní, hluční a často brutálni. Majú povesť najtvrdších a najradikálnejších futbalových chuligánov v Anglicku. A možno aj na svete.

„Počul som o nich veľa. Na odporúčania som si pozrel nejaké články a filmy. Ale vraj ma nedokáže nič dobre pripraviť na realitu,“ uviedol pre idnes.cz český futbalista Jiří Skalák, ktorý prišiel do klubu pred touto sezónou.

Millwall v súčasnosti hrá v druhej lige. Tam sú jeho fanúšikovia mimo svetla reflektorov. Aj preto sa chcú ukázať najmä v pohárových zápasoch, keď hrajú proti tímom z Premier League.

Nemôže sa pozrieť ani do zrkadla

Svoj obávaný fanatizmus potvrdili aj po víkendovom zápase FA Cupu proti Evertonu, hoci ich tím vyhral 3:2.

V uliciach sa rozpútalo peklo. Chuligáni Millwallu začali napádať fanúšikov Evertonu.

Najhoršie skončil 20-ročný mladík, ktorý na sociálnej sieti zverejnil fotku s tržnou ranou cez celú tvár a fialovým odtlačkom pod okom (fotografia nie je určená pre maloletých a citlivé povahy, nájdete ju tu >>>).

„Moja tvár je zdevastovaná. Nemôžem sa na seba ani pozrieť do zrkadla,“ uviedol fanúšik Evertonu Jay Burns.

Hoci podľa ošetrujúcich lekárov nebol v ohrození života, na tvári má niekoľko desiatok stehov. Bola to nešťastná náhoda? Kdeže.

Niektorí fanúšikovia Millwallu majú brutalitu v krvi. Kto sa v minulosti odvážil prísť do Millwallu na futbal, bol buď šialenec, alebo samovrah. Na štadión The Den viedla ulička prezývaná cesta smrti.

Väčšinou hosťujúci fanúšikovia prichádzali autobusom priamo pred sektor.

Raz však vynaliezaví Londýnčania pozmenili značenie trasy na štadión a autobus s hosťujúcimi fanúšikmi sa ocitol na pustine, kde ich napadli domáci chuligáni.

Zábava? Futbal a pouličné bitky

Millwall sa nachádza v londýnskej robotníckej štvrti, kde v minulosti vyčíňal Jack Rozparovač. V 19. storočí to bolo dokonca hlavné hniezdo gangstrov.