V roku 2000 zdolal Kasparova. Šachový veľmajster Kramnik ukončil kariéru

Rusovi už chýbala motivácia.

29. jan 2019 o 20:01 TASR

MOSKVA. Ruský šachový veľmajster Vladimir Kramnik ukončil profesionálnu kariéru. Podľa jeho slov mu chýba motivácia.

Oznámil to v utorok na turnaji v Holandsku.

"Rozhodol som sa už pred niekoľkými mesiacmi. Informovať o tom som chcel až po mojom poslednom vystúpení," citovala Kramnika agentúra DPA.

Štyridsaťtriročný Kramnik získal titul majstra sveta v roku 2000, keď zdolal krajana Garriho Kasparova a udržal ho až do roku 2006.

"Život profesionálneho šachistu bol vzrušujúci a som vďačný za to, čo mi dal. Niekedy to bolo zložitejšie, inokedy sa mi darilo, v každom prípade to bola skúsenosť na nezaplatenie," uviedol Kramnik.

"Ako som však už v minulosti povedal, chcem skúsiť aj niečo iné a myslím si, že nadišla správna chvíľa," dodal Rus, ktorý však nevylúčil, že sa možno občas zúčastní na turnajoch v rapid a blitz šachu.