Olympijský medailista sa vracia rok po operácii. Vie, že obhájiť si miesto bude ťažké

Kanoistov čaká boj o miestenky na OH.

29. jan 2019 o 20:31 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred rokom riešili kanoistickí tréneri jeden vážny problém. Na celú sezónu prišli o muža, ktorý pomohol vytiahnuť slovenský štvorkajak na popredné priečky.

Háčik lode, teda kajakár sediaci úplne vpredu, udáva tempo celej lode, potrebuje mať cit aj výbornú techniku.

To všetko Denis Myšák preukázal.

So štvorkajakom získal zlato na majstrovstvách sveta a striebro na olympiáde. V lodi spolu s ním sedeli Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka.

Lenže pri pádlovaní najmladšieho člena posádky trápili bolesti oboch ramien. Lekári mu odporučili operáciu.

Kĺby bolo treba vyčistiť od kalcifikátu, ktorý sa v nich vytváral.

Náhradníka dlho nevedeli nájsť

„Operácie dopadli dobre. Od poslednej už ubehol rok a ramená sú v poriadku. Je síce pravda, že stále s tým mám veľa práce a musím často cvičiť, ale je to na dobrej ceste,“ opisoval 23-ročný Myšák.

Tréneri však vlani museli dlho riešiť, kto ho v úspešnej lodi nahradí.

V pozícii háčika sa vystriedali viacerí. Dokonca na jedných pretekoch si to premiérovo vyskúšal aj dlhoročný reprezentant Erik Vlček.

„ Mysleli sme, že ho nahradíme a loď nám pôjde rovnako dobre. Ale zistili sme, že nám naozaj chýba a súhra nie je taká, aká bola s ním,“ vravel dávnejšie Vlček.

Nájsť kvalitného náhradníka bolo náročné. Nakoniec sa na vrcholných podujatiach predstavili až dve posádky K4.

„Skúšali naozaj veľa variácií a na majstrovstvách sveta si nakoniec dopredu sadol Samo Baláž. S ním na kilometrovej trati dokonca získali striebro. Teraz máme veľa dobrých kajakárov, ktorí by mohli byť na mojom mieste v lodi. Bude ťažké obhájiť si ho. Ale všetko sa dá. Verím, že sa tam dokážem vrátiť,“ verí člen Športového centra polície Myšák.

Myšák miesto nemá isté

Myšák trávi v zime najviac času v posilňovni a na trenažéri. „Veľa cvičím, aby som spevnil svaly a často som aj na kajakárskom trenažéri. Ale chodím si aj zabehať a boli sme na bežkárskom sústredení," vysvetľoval.

"Zimné športy mám rád, ale v Rakúsku, kde sme boli, bola veľká zima a vždy som vonku premrzol. Stále tam fúkalo a snežilo,“ vravel bývalý majster sveta.

Postupne pracuje na tom, aby mal toľko síl ako v minulosti. Lenže miesto v reprezentačnom štvorkajaku isté nemá.

Denis Myšák (celkom vpravo). (zdroj: Sme - Gabriel Kuchta)

Veď vlani vybojovala na ME do 23 rokov striebro posádka mladých kajakárov - Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka.

Konkurencia rastie.

„Nebude ľahké vybrať štyroch najlepších, ale na kvalifikačných pretekoch sa ukáže, kto do reprezentačnej lode patrí a kto nie,“ vraví Myšák.

Kvalifikačné preteky budú 11. a 12. mája.

Miestenky na OH sa budú rozdávať na MS

Pre Myšáka je návrat do lode jedným z cieľov v tejto sezóne: „Musím brať všetko postupne. Krok za krokom. Najskôr by som sa chcel dostať do lode a potom by som sa pokúsil vybojovať miestenku na olympijské hry.“

Tie sa budú rozdávať na augustových majstrovstvách sveta v Szegede. Slováci budú chcieť získať čo najviac miesteniek na olympiádu.

Pred štyrmi rokmi postúpil slovenský štvorkajak na olympiádu do Ria de Janeiro priamo. Ako majster sveta.

Lenže v roku 2015 bola olympijskou disciplínou tisícmetrová trať. Teraz budú musieť kanoisti bojovať na 500 metroch.

„Je to rýchla a náročná disciplína. Ak spravíte jednu chybu, tak môžete na dobrý výsledok zabudnúť,“ dodáva nádejný háčik.