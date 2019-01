Hirscher deklasoval konkurenciu a suverénne vyhral slalom v Schladmingu

Slováci do druhého kola nepostúpili.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019 - Schladming, Rakúsko

Slalom mužov - konečné poradie (1. + 2. kolo):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:44,81 min 2. Alexis Pinturault Francúzsko + 1,21 s 3. Daniel Yule Švajčiarsko + 1,60 s 4. Ramon Zehnhäusern Švajčiarsko + 2,25 s 5. Marco Schwarz Rakúsko + 2,59 s 6. Albert Popov Bulharsko + 2,97 s 48. Adam Žampa Slovensko - Matej Falat Slovensko

SCHLADMING. Domáci favorit Marcel Hirscher sa stal suverénnym víťazom utorňajšieho večerného slalomu v Schladmingu, ktorý bol súčasťou Svetového pohára mužov v alpských lyžiarskych disciplínach.

Hirscher zvíťazil s luxusným náskokom 1,21 sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, keď pred vyše 40-tisícovou fanúšikovskou kulisou predviedol v oboch kolách najrýchlejšie jazdy.

Tretí skončil Švajčiar Daniel Yule (+1,60).

Hirscher mal už po prvom kole náskok 99 stotín sekundy pred Yulem a sekundu pred Pinturaultom a týždeň pred začiatkom majstrovstiev sveta v Aare sa opäť dostáva do skvelej formy.

Sedemnásobný držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári Hirscher triumfoval ôsmykrát v tejto sezóne a celkovo v kariére po tretí raz v Schladmingu, kde predtým dominoval v roku 2012 a tiež vlani.

Tradične jeden z vrcholov celej lyžiarskej sezóny v búrlivej atmosfére bol v druhom kole bez Slovákov. Adam Žampa ani Matej Falat nepostúpili medzi tridsiatku najlepších.

Adam Žampa v prvom kole obsadil s odstupom 4,66 sekundy až 48. miesto, Falat svoju jazdu nedokončil.

Hirscher do zbierky úspechov pridal 32. slalomové víťazstvo vo Svetovom pohári. Už len o tri triumfy je pred ním legendárny Talian Alberto Tomba (35) a o osem prvý muž historického poradia Švéd Ingemar Stenmark (40).

Celkový počet svojich víťazstiev v pretekoch Svetového pohára Hirscher zvýšil na 68, okrem 32 prvenstiev v slalome má ďalších 32 v obrovskom slalome, tri pridal v paralelnom slalome a jeden v super-G.

"Pred pretekmi som nemal ideálnu formu, nevychádzali mi najmä prvé kolá. Preto som to chcel napáliť hneď od začiatku a podarilo sa mi to. Chcelo to ísť so správnou mierou rizika, ale tiež isto. Dôležitý je aj dobrý pocit na konci a ten som dnes mal. Ako sa mi to podarilo? Je to ťažké zhodnotiť, ale s tými skúsenosťami, ktoré človek má, to vyzerá, že to ide jednoducho. Nie je to však pravda. Pred toľkými divákmi, ktorí zapaľujú bengálske ohne, je všetko nesmierne náročné," uviedol Hirscher v prvej reakcii , cituje ho aj portál laola1.at.

Poradia vo Svetovom pohári

Celkové priebežné poradie (po 28 zo 41 pretekov):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1216 b 2. Alexis Pinturault Francúzsko 732 b 3. Henrik Kristoffersen Nórsko 671 b 4. Dominik Paris Taliansko 550 b 5. Vincent Kriechmayr Rakúsko 515 b 6. Beat Feuz Švajčiarsko 513 b 105. Adam Žampa Slovensko 24 b 126. Andreas Žampa Slovensko 11 b

