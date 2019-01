Monaku sa nedarilo ani v pohári, prišlo o dvojgólový náskok a do finále nepostúpilo

O trofej si zahrá Guingamp.

30. jan 2019 o 0:25 SME.sk, SITA

Cesc Fabregas z AS Monako.(Zdroj: TASR/AP)

GUINGAMP. Futbalisti Guingampu postúpili do finále Francúzskeho ligového pohára. V semifinále vyradili AS Monako, keď v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2:2, no domáci tím v penaltovom rozstrele uspel 5:4.

Francúzsky ligový pohár - semifinále

Guingamp - AS Monako 2:2 (0:2), 5:4 na penalty

Góly: 46. Mendy, 55. Thuram - 18. Rony Lopes, 24. Golovin

ČK: 14. Vainqueur (AS)