Slovenské trio sa netešilo z víťazstva, Boston prehral po nájazdoch

Na domácom ľade podľahol Winnipegu.

30. jan 2019 o 6:14 SME.sk

NEW YORK. Hokejisti Bostonu Bruins prehrali s hráčmi Winnipegu Jets 3:4 po samostatných nájazdoch v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL. V zápase sa predstavili traja Slováci v drese Bruins.

Brankár Jaroslav Halák odchytal celý duel, zneškodnil 24 z 27 striel Winnipegu (úspešnosť 88,9%), ale pripísal si štvrtú prehru po sebe. Obranca Zdeno Chára ani útočník Peter Cehlárik si nerozšírili štatistiky kanadského bodovania.

Kapitán Bostonu Chára si počas 19:57 min na ľade pripísal jeden mínusový bod a vyslal na brankára hostí dve strely. Žilinský rodák Cehlárik do štatistík prispel tiež dvomi streleckými pokusmi, odohral 14:49 min.

Zápas rozhodli až samostatné nájazdy

O víťazstve Winnipegu rozhodol útočník Kyle Connor. Najprv v tretej tretine otočil stav stretnutia dvomi gólmi za 34 sekúnd z 1:2 na 3:2 pre Jets.

Bruins vyrovnali zásluhou Patrica Bergerona a zápas dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých bol Connor jediným úspešným strelcom.

Za Winnipeg ešte v prvej tretine otvoril skóre obranca Josh Morrissey, brankár Connor Hellebuyck si pripísal 36 úspešných zákrokov.

"Cítil som sa dobre, v tejto aréne sa mi páči. Myslím si, že som si odviedol svoju prácu a chalani tiež, bojovali veľmi tvrdo. Postupne sme začali kontrolovať zápas a brať ho do svojich rúk, čo sa nakoniec ukázalo. Bol to zaujímavý zápas," zhrnul americký gólman pre oficiálny ligový web.

Darilo sa len prvej formácii Bostonu

O všetky góly Bruins sa postarala elitná formácia David Pastrňák - Patrice Bergeron - Brad Marchand. Český útočník strelil gól a pridal dve asistencie, center Bergeron dal dva góly a Marchand si pripísal asistenciu pri všetkých troch zásahoch Bostonu.

Boston odohral prvý zápas od 19. januára. "Mali sme výbornú prvú tretinu, rýchlo sme skórovali. Významne sme ich prestrieľali a vypracovali si naozaj dobré šance. Na to, že to bol náš prvý zápas po dlhom čase, to bolo naozaj dobré."

,,Jediné nešťastie je, ako sme hrali v tretej tretine. Musíme sa zlepšiť, no získali sme aspoň jeden bod, môžeme na tom stavať a pripraviť sa na ďalší zápas," uviedol Brad Marchand.

NHL 2018/2019 - základná časť:

Boston - Winnipeg 3:4 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 10. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 19. Pastrňák (Marchand, Krug), 52. Bergeron (Marchand, Pastrňák) - 14. Morrissey (Scheifele), 45. Connor (T. Myers, Chiarot), 46. Connor (Scheifele, Wheeler), rozhodujúci sam. nájazd Connor

/brankár Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý zápas, inkasoval štyri góly, priemerná úspešnosť zákrokov 88,9%

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 19:57 minút, pripísal si jeden mínusový bod, dve trestné minúty, dve strely na bránu a jednu zablokovanú strelu

/útočník Peter Cehlárik (Boston) odohral 14:49 minúty, pripísal si dve strely na bránu a jednu zablokovanú strelu

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/s7g2JkXf9rI

Columbus - Buffalo 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Góly: 4. Dubois (R. Murray, Atkinson), 21. N. Foligno (Panarin, Dubois), 37. Dubinsky (Harrington, J. Anderson), 40. Atkinson (R. Murray, Panarin) - 3. Rodrigues (Mittelstadt, Sheary), 8. Reinhart (Ristolainen, McCabe), 10. T. Thompson (Dahlin, Bogosian), 21. Skinner (Eichel, Dahlin), 43. Sheary (Rodrigues, Bogosian)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yCBpivjEf8w

NY Rangers - Philadelphia 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 2. Lindblom (Couturier, Voráček)