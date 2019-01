Na MS v alpskom lyžovaní bude mať Slovensko deväť zástupcov. Líderkou Petra Vlhová

Viceprezident Garaj verí v medailu.

30. jan 2019 o 12:22 SITA

BRATISLAVA. Deväť pretekárov bude reprezentovať Slovensko na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo švédskom Aare (4.- 17. 2.).

K ženskému triu Petra Vlhová, Soňa Moravčíková a Petra Hromcová sa pridá poltucet mužov: Adam a Andreas Žampovci, Matej Falat, Matej Prieložný, Martin Bendik a Martin Hyška.

Nominácia vzišla na základe súťažného poriadku Športového odvetvia alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie.

O nominácii rozhodli kritériá

"Do úvahy sa brali tri kritéria. Prvým bolo bodované umiestnenie vo Svetovom pohári, druhým renking do 150. miesta na svete u mužov a do 120. miesta u žien a tretím kritérium bolo rozhodnutie nášho predsedníctva alpských disciplín."

,,Tí pretekári, ktorí nesplnili prvé dve kritéria, sa teda dostali do nominácie na základe nášho rozhodnutia. Samozrejme, ide o mladých pretekárov, ktorí pôjdu zbierať skúsenosti. Možno sa nám to raz v budúcnosti vráti," uviedol šéf odvetvia alpských disciplín a viceprezident SLA Ján Garaj.

Vzhľadom na skvelé výsledky Petry Vlhovej v tejto sezóne vo Svetovom pohári aj predstaviteľ SLA verí, že 23-ročnej Liptáčke to na severe Európy medailovo "zacinká.""Nechcem byť prorokom, ale asi každý z nás verí v minimálne jednu medailu. A verím, že motyka bude tentoraz poriadne strieľať," zaželal si Garaj.

Vlhovej účasť v tímovej súťaži neistá

Krátko sa vyjadril sa aj k celkovému zloženiu slovenskej výpravy, kde bude mužov dvakrát toľko ako žien.

"Ženská nominácia je odrazom súčasného stavu. Barbara Kantorová, ktorá vlani a predvlani bola dvakrát do 30. miesta vo Svetovom pohári, je po zranení a nechcela začínať sezónu na majstrovstvách sveta. Ďalšie dve dievčatá pôjdu do Švédska len na tímovú súťaž."

,,Čo sa týka predbežnej neúčasti Petry Vlhovej v tímovej súťaži, taký výstup sme dostali od jej tímu. Neznamená to však, že musí absolvovať všetky ostatné disciplíny. Zatiaľ je to tak, ako je to napísané."

,,U mužov je nominácia Žampovcov a Falata jasná, Hyška si vyjazdil nejaké body na Čínskej tour. Čo sa týka Prieložného, postupne napreduje. Nejde dopredu takou rýchlosťou ako svojho času Žampovci, ale som rád, že je tam a dostane šancu."

Vedúcim výpravy Slovenska na MS 2019 v Aare bude športovo-technický riaditeľ Športového odvetvia alpských disciplín na SLA Marek Didek. Petru Vlhovú bude viesť jej osobný tréner Livio Magoni a mužskú časť výpravy vrátane súťaže družstiev bude zastrešovať Tomáš Žampa.



Nominácia Slovenska na MS 2019 v alpských lyžiarskych disciplínach v Aare (4.- 17. 2.):

ŽENY Petra Vlhová (predbežné disciplíny - super G, zjazd, alpská kombinácia, obrovský slalom, slalom) Soňa Moravčíková (tímová súťaž) Petra Hromcová (tímová súťaž)