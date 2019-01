Rusko získalo zlato v štafete MS juniorov: Slováci v domácom Osrblí desiaty

Finišujúci Lepeň si trúfal na lepší výkon.

30. jan 2019 o 13:40 TASR

OSRBLIE. Na MSJ v biatlone si v Osrblí zlato v pretekoch štafiet juniorov vybojovalo Rusko v zložení Said Karimulla Chalili, Ilnaz Muchamedzianov, Vadim Istamgulov a Vasilij Tomšin.

Finišovalo v tesnom závese pred Nemeckom (+1,0) a Talianskom (+1,8), Slováci s Lukášom Ottingerom, Matejom Balogom, Tomášom Sklenárikom a Matejom Lepeňom dobehli na 4x7,5 km trati desiati (+3:45,4).

Prvý úsek zvládol Ottinger medzi 22 štartujúcimi tímami s tromi dobíjaniami na 11. mieste, so stratou na vedúcu pozíciu Kazachstanu 1:00,4 min.

Baloga po čistej "ležke" stiahol čoskoro stratu na 9. mieste už iba na 32,3 sekundy, po "stojke" s jedným dobíjaním sa dokonca posunul na 6. priečku a na odovzdávke mal manko od najlepších Nemcov 45,2 s, na tretie miesto iba 29,7 s.

Sklenárik sa najviac zdržal s tromi dobíjaniami na streľbe ležmo a 10. priebežnú priečku si zlepšil s jedným dobíjaním po "stojke". Do záverečného úseku poslal Lepeňa na nádejnom 5. mieste, 44,7 s za vedúcim Ruskom a 37,8 s za tretím miestom.

Finišujúci Lepeň s pomalším behom upútal najmä len jedným dobíjaním v "ležke", v stoji dobíjal tri razy a dobehol na 10. mieste. O medaily sa bojovalo až do posledných metrov v rozpätí prvých troch len 1,8 sekundy.

Lepeň bol spokojný najmä s konečným umiestením, keď sa zmestil do top desiatky: "Streľba bola celkom fajn, bez trestného okruhu, no v závere mi došli sily, nohy mi tuhli, našťastie dopadlo to fajn. Trúfal som si však, vzhľadom na formu, na lepší výkon."

,,Ku koncu som mohol ísť aj cez Švajčiara, ale nohy nepustili. Bolo to tiež o zodpovednosti, tlak som cítil, chalani šli predo mnou super. V streľbe bolo dôležité, že som sa vyhol trestnému okruhu. Splnili sme základný cieľ, 10. miesto, takže sme celkom spokojní."

