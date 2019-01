Sagan opäť bojoval o víťazstvo, v závere nestačil iba na Gaviriu

Sagan na pretekoch ešte nevyhral.

30. jan 2019 o 19:48 (aktualizované 30. jan 2019 o 20:12) SME.sk, SITA

Vuelta a San Juan 2019

4. etapa (San José de Jáchal-Valle Fértl - Villa San Agustín, 185,8 km):

1. Fernando Gaviria Kolumbia UAE Team Emirates 4:20:26 h 2. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 0 s 3. José Álvaro Hodeg Kolumbia Deceuninck Quick-Step + 0 s 4. Simone Consonni Taliansko UAE Team Emirates + 0 s 5. Luca Pacioni Taliansko Neri Sottoli-Selle Italia + 0 s 6. Matteo Malucelli Taliansko Caja Rural - Seguros + 0 s 7. Nelson Andrés Soto Kolumbia Caja Rural - Seguros + 0 s 8. Imerio Cima Taliansko Nippo Vini Fantini + 0 s 9. Nikolas Maes Belgicko Lotto Soudal + 0 s 10. German Nicolás Tivani Argentína Agrupacion Virgen DF + 0 s

VILLA SAN AGUSTÍN. Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na druhom mieste v štvrtej etape pretekov Vuelta a San Juan 2019 v Argentíne.

V záverečnom šprinte 185,8 kilometra dlhej etapy v uliciach Villa San Agustín Sagan o viac než pol dĺžky bicykla prehral s Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom, ktorý sa tešil z druhého etapového triumfu na týchto pretekoch v aktuálnom ročníku.

Na treťom mieste prišiel do cieľa ďalší Kolumbijčan Álvaro Hodeg.

Keisse musel na podujatí skončiť

V celkovom poradí zostal lídrom víťaz ďalších dvoch etáp Francúz Julian Alaphilippe z Deceuninck Quick-Step. Pred Gaviriom má náskok osem sekúnd.

V pretekoch už v stredu nepokračoval Belgičan Iljo Keisse.

Cyklista v službách tímu Deceuninck Quick-Step musel ukončiť svoje pôsobenie na Vuelte a San Juan pre neprístojné správanie, ktoré poškodilo dobrú povesť podujatia.

Pri spoločnej fotografii s čašníčkou v jednej z kaviarní v San Juane imitoval sexuálny akt s dotyčnou ženou, za čo sa neskôr ospravedlnil a zaplatil aj pokutu 3000 argentínskych pesos, čo je v prepočte necelých 70 eur.

Súd jeho počínanie klasifikoval ako priestupok, ale organizátori ho vylúčili z pretekov.

Po dni voľna čaká jazdcov kráľovská etapa

Preteky Vuelta a San Juan majú sedem etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch práve vo štvrtok 31. januára.

Najmä dve etapy sú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie.

Patrí sem už skončená krátka časovka na 12 kilometrov so štartom aj cieľom v Pocite a tiež kráľovská piata etapa zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 kilometra dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 metrov.

Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.

Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana a Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.

Zvyšný program Vuelta a San Juan 2019

Štvrtok 31. januára:

Voľný deň

Piatok 1. február:

5. etapa: San Martín - Alto Colorado (169,5 km)

Sobota 2. február:

6. etapa: Autódromo El Villicúm - Autódromo El Villicúm (153,5 km)

Nedeľa 3. február:

7. etapa: San Juan - San Juan, 141,3 km