Liverpool nevyužil zaváhanie City. Podľa Kloppa bol problémom sneh n ihrisku

Lopta sa vôbec nehýbala, povedal tréner.

31. jan 2019 o 9:42 SITA

LIVERPOOL. Po utorňajšej prehre Manchestru City v Newcastli (1:2) mali futbalisti FC Liverpool v stredu veľkú príležitosť zvýšiť náskok na líderskej pozícii v anglickej Premier League 2018/2019 na 7 bodov.

Liverpool v dueli 24. kola na Anfielde napokon remizovalis Leicestrom City (1:1). Po stredajšom nerozhodnom výsledku má náskok piatich bodov pred druhým ManCity, čo sa domácemu trénerovi Jürgenovi Kloppovi málilo.

Podľa 51-ročného Nemca jeho mužstvo doplatilo na prítomnosť snehu na ihrisku.

"Mohli ste vidieť, že lopta sa vlastne vôbec nehýbala. Ak sneh zostane na ihrisku, je to naozaj problém," posťažoval sa rodák zo Stuttgartu. "Máme o bod väčší náskok ako predtým. Nie je to presne to, čo sme chceli mať, ale stále je všetko v poriadku," doplnil Klopp.



Finalisti uplynulého ročníka Ligy majstrov vstúpili do stretnutia dobre, už v 3. min sa presadil Sadio Mané. Krátko pred prestávkou však po štandardke vyrovnal stopér anglickej reprezentácie Harry Maguire.

Jeden z najlepších hráčov MS v Rusku chvíľu predtým "unikol" červenej karte po tom, ako stiahol prenikajúceho Maného.

Liverpool čaká na majstrovskú trofej v Premier League od sezóny 1989/1990. Fanúšikovia na tribúnach počas zápasu skandovali meno niekdajšieho kouča "LFC" Rafaela Beníteza (2004-2010).

Práve pod vedením tohto 58-ročného Madridčana získal klub od rieky Mersey "ušatú trofej" v LM (2004/2005) či FA Cup (2005/2006). Benítez deň predtým pomohol Liverpoolu, keď jeho aktuálny tím Newcastle United prekonal Manchester City a na tlačovej konferencii podotkol, že ho to celkom potešilo.