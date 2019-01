Slovenský talent odchádza zo slovenskej ligy do americkej USHL

Andrej Kollár strelil na juniorskom šampionáte tri góly.

31. jan 2019 o 14:50 SITA

NITRA. Účastníkovi slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HK Nitra bude v závere aktuálnej sezóny chýbať mladý útočník Andrej Kollár, ktorý odchádza do zámorskej juniorskej USHL.

Stále iba 19-ročný center uprednostnil ponuku od druhého najlepšieho tímu tamojšej súťaže pred pokračovaním v Tipsport lige. Nitriansky rodák strávil väčšinu tohto ročníka v projekte HK Orange 20 a predstavil sa aj na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade, kde v piatich dueloch strelil tri góly. Po návrate do Nitry odohral šesť zápasov a pripísal si v nich jednu asistenciu.

"Bolo naším záujmom udržať Andreja. Chceli sme, aby ostal v Nitre, ale nakoniec sme mu nebránili v šanci, ktorá sa mu naskytla. Bude to preňho užitočná skúsenosť, nielen do hokejovej kariéry, ale aj do života.

Sme dohodnutí, že po sezóne si s Andrejom sadneme a budeme spolu hovoriť o možnostiach našej ďalšej spolupráce," povedal pre oficiálny web HK Nitra prezident klubu Miroslav Kováčik.