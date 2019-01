Svetový talent vyzve v prvom zápase daviscupový nováčik. Môže prekvapiť, verí Hrbatý

V Davis Cupe nastúpia vo dvojhrách Kližan s Horanským.

31. jan 2019 o 18:02 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Jeho hrá má istý rukopis. Už od mladosti rád chodil pri výmenách na sieť a miesto prehadzovania loptičky sa snažil výmeny ukončiť.

„Lenže sa často stávalo, že ma potom súper prehodil lobom alebo obhodil. Mama mi stále opakovala: Neboj. Keď vyrastieš, už sa im to nepodarí. Neprestávaj chodiť na sieť a stále hraj agresívne,“ spomínal Denis Shapovalov pre magazín GQ.

Shapovalov verí, v postup

Slovensko vs. Kanada v Davisovom pohári Program zápasov: Piatok 1. februára od 15.00 h - dvojhry: Filip Horanský - Denis Shapovalov, Martin Kližan - Felix Auger-Aliassime. Sobota 2. februára od 11.00 - štvorhra: Igor Zelenay, Filip Polášek - Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov. Dvojhry: Martin Kližan - Denis Shapovalov, Filip Horanský - Felix Auger-Aliassime.

Rady matky Tessy, ktorá bola dlho jeho trénerkou, si osvojil. Keď sa dostal na mužské turnaje, hoci bol vekom ešte tínedžer, začal vďaka agresívnemu štýlu vyhrávať aj nad úspešnejšími hráčmi.

Pred dvoma rokmi na turnaji Masters v Toronte senzačne postúpil až do semifinále, keď sa mu podarilo vyradiť aj Rafaela Nadala. Vtedy bol neznámym

17-ročným mladíkom v druhej stovke svetového rebríčka.

O dva roky neskôr je 25. hráčom sveta a tréneri i odborníci o ňom vravia, že má potenciál bojovať o grandslamové tituly.

Aj slovenský kapitán Dominik Hrbatý priznal, že hra Kanaďana sa mu páči.

"Som jeho fanúšik, hrá úžasný, technicky krásny tenis. Ak to zvládne mentálne, má veľké šance dostať sa v budúcnosti do elitnej svetovej päťky a bojovať o grandslamové tituly," opisoval Hrbatý.

Shapovalov sa predstaví v Bratislave ako líder kanadského tímu proti Slovensku v kvalifikačnom súboji o účasť vo finálovom turnaji Davisovho pohára.

„Som vo veľmi dobrej forme a momentálne sa mi darí. Slováci budú silným súperom, ale verím, že máme dobrú šancu postúpiť ďalej,“ komentoval šance Kanaďanov Shapovalov.

Na premiéru sa teší

V prvom zápase si v piatok zmeria sily s Filipom Horanským, ktorého čaká premiérový zápas v Davisovom pohári.

„Filipova hra môže byť trochu viac nepríjemnejšia pre Shapovalova. A Filip si lepšiu premiéru nemohol priať. Nemá, čo stratiť. Bude hrať pred plným hľadiskom. Má ideálnu pozíciu, aby odohral skvelý zápas a môže v ňom prekvapiť,“ hovoril Hrbatý, prečo nasadil s Martinom Kližanom do dvojhry práve 26-ročného Horanského.

Rodák z Piešťan patril ešte v juniorskom veku medzi veľké slovenské nádeje. V kombinovanom rebríčku ITF bol dokonca tretí na svete.

Lenže na seniorských turnajoch sa dlho nevedel presadiť. V poslednom čase sa jeho výsledky zlepšili. Vlani vyhral aj turnaj série Challenger v Meerbuschi.

Svoj štart v Davis Cupe považuje za zadosťučinenie.

„Vedeli sme, že Kližan je jasnou jednotkou, a o dvojke sa bude rozhodovať medzi mnou a Norom Gombosom. Rátal som s tým, že by som mohol nastúpiť, ale necítil som kvôli tomu nervozitu. Skôr naopak. Keď mi kapitán oznámil, že budem hrať, veľmi ma to potešilo,“ vravel Horanský, ktorý je momentálne v ATP na 212. mieste.

Jeho prvý súper - Shapovalov je jasným favoritom. Horanský sa však na zápas teší.

"Ak by som sa bál, ani by som nemusel ísť na kurt. Chcem dať do toho všetko, budem bojovať o každú loptičku. Je mierna výhoda, že ja poznám Shapovalova viac ako oň mňa. Videl som veľa jeho zápasov a s Dominikom Hrbatým ešte preberieme taktiku na zápas. Určite mi niečo poradí,“ vraví Horanský.

Filip Horanský (vľavo) a Denis Shapovalov. (zdroj: Martin Baumann - TASR)

Na vstupenky sa poskladali aj tenisti

Slováci zvolili antukový povrch, ktorá by mala viac pasovať Kližanovi a menej Kanaďanom.

"Kurt je pripravený výborne. Antuka je pomalšia, aby vyhovovala Kližanovi a mne. Ale nemyslím si, že by mal Shapovalov problém adaptovať sa rýchlo na antuku. Nemyslím si, že to bude hrať veľkú rolu," myslí si Horanský.

Zápasy v NTC by mali byť po oba dni vypredané. Slovenskí hráči sa spolu s kapitánom dokonca poskladali na vstupenky pre jednu skupinu fanúšikov zo Žiliny.

"Majú bubny a trúbky. Určite to tu oživia. Chceme, aby tu bola vynikajúca atmosféra, tak sme sa s chlapcami poskladali," opisoval Hrbatý.

Víťaz súboja postúpi na finálový turnaj Davis Cupu, ktorý sa uskutoční v novembri v Madride a predstaví sa na ňom 18 tímov.

„Ak by sme sa tam dostali, bolo by to super. Verím, že to je v našich silách,“ vraví Kližan.