Moravcovej plávanie nechýba: Chodím maximálne tak do vírivky

Legendárna plavkyňa sa naplno venuje rodičovstvu.

31. jan 2019 o 20:36 SITA

BRATISLAVA. Niekdajšia úspešná reprezentantka SR v plávaní Martina Moravcová si užíva zaslúžený odpočinok po aktívnej športovej činnosti.

Kariéru oficiálne ukončila v roku 2012. Po necelých siedmich rokoch priznáva, že v súčasnosti už na minulosť priveľmi nespomína.

Napriek tomu je hrdá na svoje úspechy.

Za zdarmi vidí zhodu okolností

,,Na veľa vecí si už ani presne nepamätám. Najkrajšie sú, samozrejme, spomienky na olympijské hry či rôzne rekordy.

Keď som prekonala svoj prvý rekord alebo keď som vybojovala medailu na olympiáde v Sydney, bolo to krásne.

“ Byť rodičom je zložité, nie to ešte skĺbiť s trénerskou činnosťou pre vlastné deti. „ Martina Moravcová

To sú spomienky, ktoré zostanú navždy," uviedla Moravcová aj pre agentúru SITA. Ani po rokoch nevie, vďaka čomu bola taká úspešná.

,,Doteraz netuším, ako je to možné. Je to o množstve okolností, ktoré musia do seba naraz zapadnúť," dodala.

Uprednostňuje úlohu rodiča

Držiteľka 67 medailí v súčte majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta aktuálne žije v Spojených štátoch amerických, kde vychováva dve deti.

,,Mám sa dobre, starám sa o deti. Som matka v domácnosti. Obe moje deti plávajú, ale ja nie. Musím sa priznať, že mi to ani veľmi nechýba. Chodím jedine tak do vírivky, to je maximum, ale do bazéna ma to už neťahá," povedala 43-ročná Moravcová a pokračovala:

,,Rodičia majú tendenciu viesť deti k športom, ktoré sami robili. V tom im môžeme najviac poradiť. Byť trénerom vlastných detí je veľmi náročné. Byť rodičom je zložité, nie to ešte skĺbiť s trénerskou činnosťou pre vlastné deti.

Radšej chcem byť na stoličke rodiča ako trénera. Samozrejme, s dcérou chcem chodievať na preteky a radiť jej, ak ju to bude naďalej baviť, ale byť s ňou denno-denne a riadiť ju nielen doma, ale aj v bazéne, by bolo príliš."

Slovenská plavkyňa Martina Moravcová na ceste za víťazstvom vo finále na 100 m motýlik 14. mája 2004 na plaveckých ME v Madride. (zdroj: Fernando Llano TASR/AP)

Zo súčasných vyzdvihuje Podmaníkovú

Dvojnásobná medailistka z OH 2000 v Sydney sa aktuálne nechystá vydať na dráhu trénerky.

,,Trénerské ponuky nevyhľadávam. Ak by som chcela, určite by nejaké boli, ale nemám o to momentálne záujem," vyhlásila 19-násobná majsterka Európy v krátkom bazéne.

Na plávanie však ani po uzavretí aktívnej činnosti nezanevrela a stále má v merku dianie v svetovom i slovenskom plávaní. ,,Slovenské plávanie sledujem zdiaľky. Nepoznám detaily, keďže nemám čas na to, aby som sledovala výsledky každých pretekov.

V globále ho však sledujem. Andrea Podmaníková má veľký talent a potenciál, keď jej všetko sadne a bude vedieť to zo seba vydať, myslím si, že dokáže urobiť pekné výsledky," uzavrela šesťnásobná najlepšia športovkyňa SR.