Tréner kvôli nemu zmenil rozostavenie, hrajú naňho, tvrdí otec Dudu

V elitnej lige nedal žiaden Slovák toľko gólov ako Duda.

Ondrej Duda prežíva svoju najlepšiu sezónu v kariére. Ofenzívny stredopoliar Herthy Berlín patrí do prvej desiatky najlepších strelcov Bundesligy. Na konte má deväť gólov. Jeho otec ONDREJ DUDA prezradil, čo mu pomohlo?

Váš syn prežíva skvelé obdobie. Čo je za jeho vzostupom?

„V čase, keď ho kúpili, tak to bol najdrahší klubový prestup. Predstavitelia Herthy vedeli, že aký má potenciál a čo sa v ňom skrýva. Prechod z poľskej ligy do bundegligy bol preňho skok, musel si zvyknúť. Ďalším problémom bolo, že ho zastihli zranenia. Nakoniec však všetko bolo na niečo dobré.

Aj Ondrej si musel nejaké veci uvedomiť a zlepšiť sa v niektorých oblastiach. Musel sa prispôsobiť tempu a zlepšiť defenzívnu činnosť, ktorú mu niekedy vyčítali. Musel sa prispôsobiť štýlu, metódam, a filozofii trénera. Nemyslím si, že už dosiahol vrchol, stále sa môže zlepšiť.

Je to ešte mladý chlapec. Tréner Pál Dárdai kvôli nemu zmeniť celé rozostavenie. Hrajú naňho a on sa im odvďačuje aj tým, že je v prvej desiatke najlepších strelcov bundesligy. Figurujú tam samí útočníci, iba Ondrej je jediný stredopoliar. Góly sú bonusy. Vedeli sme, že to príde, len to trošku trvalo. “

Musel sa naučiť aj nový jazyk, však?

„Keď prestúpil z Košíc do Legia Varšava, tak sme si do zmluvy dali, že bude chodiť dvakrát do týždňa na angličtinu. V tom čase sme pritom netušili, že kde sa posunie. Po prestupe do Berlína nevedel ani ceknúť nemecky.

Prvé dva roky sa preto intenzívne učil, mal súkromnú učiteľku. Teraz už nemčinu ovláda. Nemci si na tom potrpia, to bola ich prvá podmienka. V kádri Herthy je však málo domácich hráčov, skôr dominujú legionári. Aj preto skôr komunikujú anglicky.“

Veľa hráčom pomohlo, keď zmenili jedálny lístok a vysadili jedlá, ktoré im škodili. Je to aj Ondrejov prípad?

„Už aj v Legii Varšava mali dietológa, ktorý im upravoval stravu. Už tam im pravidelne robili krvné testy, merali im tuky. S týmto nemal Ondrej nikdy problém. Možno si musel zvyknúť na denný režim. Vo Varšave skončil tréning a šiel domov.

V Nemecku chodí každé ráno do tréningového centra a minimálne šesť až sedem hodín strávi na štadióne. Platí to aj v prípade, že majú iba jednofázový tréning.

Všetko majú naplánované do detailov. Majú perfektné podmienky, vlastného kuchára. Môže sa sústrediť iba na futbal.“

Obranca Herthy Berlín Peter Pekarík prezradil, že si každé ráno doma po raňajkách nasadí špeciálny prístroj, ktorý zmeria, nakoľko je unavený. Čo o tom viete?

„Presne tak. Prístroj mu vyhodnotí, či je pripravený na tréning. Keď sa ukáže, že je hráč je unavený, tak je buď chorý, ale porušil životosprávu.