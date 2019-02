Hráva v Poľsku. Hapala zaujali výkony mladíka, vyberie sa za ním osobne

Kvalifikácia na ME sa blíži.

1. feb 2019 o 7:08 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal si bude v najbližších mesiacoch všímať aj výkony legionárov v poľskej Ekstraklase, zvlášť mladíka Lukáša Haraslína z Lechie Gdansk.

"Určite ho budem sledovať, pretože urobil veľký progres. V Lechii hrá veľmi dobre. Pôsobil aj v našom národnom mužstve do 21 rokov, teraz je v širšom kádri áčka," uviedol Hapal v rozhovore pre denník Przeglad Sportowy.

Monitorovať bude aj ďalších

Prečítajte si tiež: Bývalý poľský reprezentant chváli slovenského mladíka: Je najhodnotnejší hráč ligy

"Má za sebou vydarenú jeseň a existuje šanca, že sa v marci objaví v konečnej nominácii. Aj ďalší naši futbalisti hrali v úvodnej časti sezóny dobre, máme výborných krídelníkov. Uvidíme, akú formu bude mať vo februári. Samozrejme, sme v kontakte, vymieňame si informácie. Na jar sa za ním chystám do Gdanska," doplnil.

Niekdajší kouč slovenskej dvadsaťjednotky či Sparty Praha sa domnieva, že Haraslín by mal ešte nejaký čas zotrvať v Gdansku, kým sa vydá za renomovanejším angažmánom do západnej Európy.

"Majme na pamäti, že prednedávnom prekonal vážne zranenie kolena, nehral pol roka. Pracoval však na sebe a na jeseň hral v Lechii veľmi dobre. Bol by som radšej, keby pokračoval v tomto klube. Ak by odišiel, musel by na novom mieste začať od nuly. Nemôžem však rozhodovať zaňho," doplnil 49-ročný tréner.

Hapal sa pristavil aj pri iných Slovákoch z poľskej najvyššej súťaže, ktorí by mohli preniknúť do reprezentačného mužstva, napríklad opore Slasku Vroclav Róbertovi Pichovi, Extrnavčanoch Martinovi Tóthovi, Lukášovi Greššákovi a Andrejovi Kadlecovi či ďalšom mladíkovi Martinovi Košťálovi.

"Určite ich budeme monitorovať, rovnako ako všetkých Slovákov v Poľsku. Róberta Picha poznám ešte zo spoločného pôsobenia v MŠK Žilina a dobre naňho spomínam. Teraz hráva v Slasku, kde prednedávnom prišiel trénovať Vítězslav Lavička. Je to môj dobrý priateľ a určite ma bude informovať o jeho forme," podotkol bývalý československý a neskôr aj český reprezentant.

Pavel Hapal. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Cieľom je postup na ME vo futbale 2020

Keďže marcové úvodné zápasy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020 sa blížia, Hapal už myslí na to, ako čo najlepšie zvládnuť eliminačný cyklus.

Kouč verí, že mužstvo okolo Martina Škrtela a Mareka Hamšíka splní cieľ a postúpi na budúcoročný kontinentálny šampionát.

Prečítajte si tiež: Slovensko a kvalifikácia na ME vo futbale 2020 - Program, výsledky, tabuľka

"Čo sa týka našej skupiny, mohlo to dopadnúť aj horšie. Predovšetkým som rád, že sme sa pri žrebe vyhli Španielsku a Nemecku," priznal Hapal.

"Naša skupina je veľmi vyrovnaná a silná. Chorvátsko je vicemajster sveta, Wales hral v semifinále ME 2016, Maďarsko je kvalitný tím a Azerbajdžan môže ukradnúť body súperom najmä v domácom prostredí. Chorvátsko je favorit, ale pomýšľame na postup," zakončil.