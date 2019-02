Vlhová je superhviezda. Ďalšie disciplíny prinášajú nebezpečenstvo

1. feb 2019 o 13:58 Juraj Berzedi, Maribor

Rozhovor s Bohumírom Zemanom

(bývalý český zjazdár, momentálne člen FIS)

V Maribore ste technickým delegátom pretekov v obrovskom slalome a slalome. Čo všetko máte na starosti?

„Pomáham s organizáciu pretekov a snažím sa ľuďom z organizačného výboru odovzdať svoje skúsenosti. Počas pretekov dohliadam na dodržiavanie technických pravidiel.“

Vizitka Bohumíra Zemana: Je bývalý český zjazdár. V roku 1981 vyhral kombináciu v Kitzbühele a o rok skôr skončil na 3. mieste v obrovskom slalome v Mont Sainte-Anne. Na zimnej olympiáde v Lake Placid skončil trinásty v zjazde, štrnásty v slalome a devätnásty v obrovskom slalome. V kombinácii, ktorá sa jazdila ako majstrovstvá sveta, obsadil štvrté miesto. Po kariére bol reprezentačným trénerom Lichtenštajnska. Dlhé roky je členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie, v súčasnosti je technickým delegátom a v rokoch 2005, 2008 a 2011 bol riaditeľom Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.

Lyžiarske stredisko Pohorje sa nachádza priamo v Maribore. V čom sú špecifiká týchto mestských pretekov?

„Cieľ je v meste, čo je príjemné najmä pre fanúšikov. Porovnal by som to s Kitzbühelom, kde prídete vlakom až pod kopec. Na tieto podujatia dostanete vždy veľa fanúšikov. Má to špecifickú atmosféru. Ľudia prídu ako na futbal.“

Preteky v Maribore boli v posledných rokoch často zrušené alebo presunuté do Kranjskej Gory. Aké je to, keď musíte zrušiť preteky?

„Je vždy nepríjemné rozhodovať o tom, či sa preteky uskutočnia, alebo nie. Patrí to k mojej práci. Za tieto rozhodnutie nesiem zodpovednosť. Pamätám si, keď som bol riaditeľom pretekov v Špindlerovom Mlyne.

Mali sme tam prvýkrát zorganizovať Svetový pohár, ale zrušili ho. Bolo to deprimujúce, lebo sme to financovali sami a prišli sme o veľké peniaze.“

V roku 2016 sa konal Svetový pohár v Jasnej, ktorý bol podľa organizátorov úspešný. Prečo slovenskí fanúšikovia musia čakať na ďalšie domáce preteky až do roku 2021?