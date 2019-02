Shapovalov chválil Horanského: akoby som hral proti hráčovi z top 50

Po prvom zápase prehráva Slovensko v Davis Cupe 0:1.

1. feb 2019 o 18:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bude to pre neho ideálna pozícia. Plné hľadisko, dobrá atmosféra a súper, proti ktorému nemá čo stratiť, vravel kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý.

Do dvojhry proti Kanade nasadil v kvalifikačnom súboji o účasť vo finálovom turnaji Davisovho pohára nováčika.

Horanský čelil v premiére oveľa silnejšiemu súperovi – Denisovi Shapovalovovi. Hoci má Kanaďan len devätnásť predpovedajú mu veľkú budúcnosť.

Horanský priznal, že to bol zrejme najväčší zápas v jeho kariére.

Horanský: Mrzia ma nevyužité brejkbaly

V piatok podal bojovný výkon a v druhom sete sa dokázal miestami vyrovnať súperovi. Zisk prvého bodu v stretnutí však oslavovali Kanaďania. Shapovalov zvíťazil 6:4, 7:5.

“ Tento zápas si budem pamätať. Bol to zážitok. „ Filip Horanský

„Mrzia ma tri nepremenené brejkbaly v prvom sete. Mal som šance. Určite to bol súper, ktorý bol hrateľný. Hoci to je dvadsiaty piaty hráč sveta, je taký istý človek a aj on robil chyby. Škoda, že som nebol v prvom sete aktívnejší,“ hovoril po zápase Horanský.

„Atmosféra bol skvelá a ľudia povzbudzovali počas každej voľnej chvíle. Aj chalani na lavičke a Dominik Hrbatý ma stále povzbudzovali. Tento zápas si budem pamätať. Bol to zážitok.“

Shapovalov ťažil z dobrého servisu a často chodil na sieť. Pri dlhších výmenách však akoby strácal koncentráciu a loptička mu viackrát uletela ďaleko za autovú čiaru. Napriek tomu pôsobil uvoľnene a pred podaním si zakaždým nonšalantne hádzal loptičku zozadu pomedzi nohy.

V druhom sete však musel meniť taktiku. „Videl, že to bolo vyrovnané. Viac liftoval údery a prestal robiť toľko chýb,“ hovoril Horanský.

Byť pod tlakom je privilégium, tvrdí Kanaďan

„Nebol to ľahký super. Bol to vyrovnaný zápas a Filip hral veľmi dobre. Určite podal výkon na úrovni hráča svetovej päťdesiatky. Ale nesnažil som sa rozmýšľať, ako on dobre hrá, ale hľadal som možnosti, ako ho prinútiť, aby urobil chybu,“ opisoval Shapovalov.

Spokojný bol s podaním a s tým, ako sa zvládol súpera v druhom sete. „Ale mohol som hrať o niečo agresívnejšie Viem, že som na to mal.“

Shapovalov je lídrom kanadského tímu, hoci má len 19 rokov. Napriek tomu, že je stále taký mladý, zo zodpovednosti nemá obavy. Skôr naopak.

„Pre mňa to bol skôr sen a som rád, že som v tejto pozícii. Pretože si musíte toto miesto vybojovať. Moje motto je, že byť pod takýmto tlakom je vlastne privilégium,“ dodal Shapovalov.

Horanského v sobotu čaká súboj s kanadskou dvojkou Felixom Augerom-Aliassimeom. „Som rád, že som nastúpil. Zvykol som si na atmosféru. Ak sa bude v sobotu hrať piaty zápas, budem v ňom bojovať rovnako ako dnes,“ dodal Horanský.

V druhej dvojhre v piatok nastúpil Martin Kližan proti kanadskej dvojke Felixovi Augerovi-Aliassimeovi.