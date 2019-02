Kližan po obrate ďakoval aj fanúšikom: Nakopla ma atmosféra

Tenisti po prvom dni remizujú s Kanadou 1:1.

1. feb 2019 o 20:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Kližo, Kližo, Kližo skandovali zaplnené tribúny v Národnom tenisovom centre. Slovenský tenista si ovácie vychutnával uprostred kurtu s rukami nad hlavou.

Fanúšikov dostal do varu obratom v prvom sete a skvelou hrou. Nad Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom vyhral 7:5, 6:3.

„Veľká vďaka patrí fanúšikom za to, že ma dostali do varu. Veľmi ma povzbudzovali aj hráči na lavičke. Aj im patrí vďaka. Atmosféra bola skvelá,“ hovoril po zápase.

„Počas Martinovho zápasu bola vynikajúca atmosféra. Aj ja som sa snažil zapájať a burcovať hľadisko. Dúfam, že aj zajtra budú tribúny plné,“ hovoril slovenský kapitán Hrbatý.

Po prvých dvoch dvojhrách je v kvalifikačnom súboji o účasť vo finálovom turnaji Davisovho pohára nerozhodný stav 1:1. Bod pre každý tím vybojovali jednotky. Za Slovensko Martin Kližan, za Kanadu Denis Shapovalov.

Taktika zahaprovala

Kližan nezvládol úplne najlepšie úvod zápasu a rýchlo prehrával 0:3. Potom však prestal robiť zbytočné chyby, zlepšil servis a najmä stále menil tempo hry, čo robilo jeho súperovi problémy.

Od stavu 3:5 v prvom sete dovolil súperovi do konca zápasu získať už len tri gemy. Premenil hneď prvý mečbal.

„Na začiatku som robil viac chýb ako som zvyknutý. Taktika trochu zahaprovala,“ uznal Kližan. Len 18-ročný Kanaďan skvele returnoval a viedol 4:1. Kližan musel urobiť pár zmien, Kanaďan už potom na jeho hru nevedel nájsť žiadnu zbraň.

„Začal som viac dvíhať lopty do výšky. Je to také antukovejšie. Jemu to nesedelo. Potom to už bolo viac v mojej réžii a zápas som zaslúžene otočil,“ opisoval Kližan.

V sobotu ho čaká náročnejší súper – vychádzajúca hviezda Denis Shapovalov. V jedinom vzájomnom zápase Kližan zvíťazil. Ten sa hral na turnaji v Petrohrade na tvrdom povrchu. Teraz sa hrá na antuke, ktorá viac pasuje slovenskému tenistovi.

„Teším sa na to. Už som so Shapovalovom hral a bol to vyrovnaný zápas. Je to kvalitný hráč. Uvidíme ako to dopadne,“ vravel 29-ročný Bratislavčan.

Hrbatý pochválil debutanta

V prvom piatkovom zápase nastúpil za Slovensko nováčik Filip Horanský.