Po štvorhre som bol vyšťavený. Prehra nás mrzí, vravel Kližan

Slováci prehrali s Kanadou 2:3.

2. feb 2019 o 19:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Po prvom sobotňajšom zápase boli slovenskí fanúšikovia vo vare. Oslavovali Martina Kližana a Filipa Poláška.

Slovenskí tenisti v tom momente vyhrávali nad Kanaďanmi 2:1 na zápasy.

Od postupu na finálový turnaj Davisovho pohára ich vtedy delil len jeden bod. Ten však už nezískali.

V premiére nového formátu Davisovho pohára si v Madride zahrajú Kanaďania.

„Všetky zápasy, ktoré chalani odohrali, patrili vo viacerých aspektoch k najlepším pod mojím vedením v Davisovom pohári. Nie je nad čím plakať, prídu ďalšie šance. Ak budú chalani hrať takto kvalitne, do Madridu časom postúpia,“ hovoril po prehre slovenský kapitán Dominik Hrbatý.

Kližan bol vyšťavený

Kvalifikačný súboj s Kanadou mal v sobotu dramatický priebeh. Po piatkových dvojhrách bol stav nerozhodný 1:1.

Pre slovenský tím najskôr získala druhý bod vo štvorhre dvojica Filip Polášek - Martin Kližan.

„Verím Martinovi. Je to najlepší antukový hráč v rámci tohto daviscupového súboja. A na kurt ide rád, keď je stav v náš prospech,“ vravel Polášek na otázku, ako dopadne súboj tímových jednotiek Martin Kližan - Denis Shapovalov.

Lenže Slováka úspešná štvorhra vyčerpala. Na kurte bojoval, nepôsobil odovzdane. Lenže po výmenách mal často zvesenú hlavu, akoby mu chýbala energia.

Aj po víťazných úderoch, keď tribúny volali jeho meno, sa neradoval, ani neoslavoval so zaťatou päsťou ako to bolo ešte vo štvorhre.

Shapovalov vyhral 7:6 (4), 6:4.

„Vyhrali sme super štvorhru. Boli to tri ťažké sety a v takej dobrej atmosfére, veľmi ma to vyšťavilo. Pauza bola naozaj krátka, nestihol som zregenerovať a prejavilo sa to vo dvojhre,“ vravel Kližan.

Uznal, že Shapovalov odohral výborný zápas.

„Maťovi nie je čo vyčítať. Bojoval, behal, bol vyhecovaný a mal nadštandardné podanie. Ale Shapovalov hral skvelý tenis. Ukázal, prečo ho považujú za supertalent a prečo je tam, kde je,“ komentoval Hrbatý.

Na to, aby Kližan zvíťazil, by podľa neho musel využiť drobné šance, ktoré mal najmä v prvom sete.

Martin Kližan (vľavo) a Denis Shapovalov. (zdroj: TASR)

Víťazstvo vybojoval pre Kanadu tínedžer

Kanaďanom nemal vyhovovať antukový povrch, ktorý je pomalší. Lenže dokázali sa presadiť aj proti kvalitne hrajúcemu Kližanovi.

„Dúfam, že som týmto ukončil debatu o mojej hre na antuke. Bol to náročný zápas a som rád, že som dokázal Kližana zdolať,“ vravel líder Kanaďanov.

Shapovalov aj s Kližanom strávili v sobotu na kurte tri a pol hodiny. Obaja odohrali štvorhru a následne aj dvojhru. „Toto je akoby hrali päťsetový zápas,“ vravel Polášek.

Slabinou kanadského tímu mal byť len 18-ročný Felix Auger-Aliassime. Aj on, rovnako ako tímová jednotka, nastúpil na maximum zápasov.

V piatok teda odohral dvojhru proti Kližanovi, v sobotu štvorhru a následne nastúpil za stavu 2:2 na rozhodujúci zápas proti čerstvému Norbertovi Gombosovi.

Mal to byť tromf slovenského tímu. Čerstvý Gombos sa pokúšal súpera dostať do dlhších výmien, ale proti mladému súperovi robil nevynútené chyby.

Šance, ktoré mal v prvom sete, sa mu nepodarilo využiť.

Rozhodujúci zápas Gombos prehral 3:6, 4:6. Auger-Aliassime je najlepším tenistom na svete do 19 rokov (107. v ATP).

Hrbatý vravel, že Gombosa nasadil na rozhodujúci zápas, pretože jeho hra mohla na Augera-Aliassima platiť viac ako hra Horanského.

„Cítli sme, že Noro má väčšie šance. Bohužiaľ, nevyužil niektoré šance, ktoré mal. Jeho súper áno,“ dodal Hrbatý.

„Je to smutné, že sa nám nepodarilo vyhrať, ale je to šport. Pokúsime sa poučiť z našich chýb, aby sme nabudúce uspeli,“ dodal sklamaný Kližan.