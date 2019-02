Najužitočnejším hráčom bol Bondra. Aký bol Súboj legiend pod holým nebom

Hlasy po Súboji legiend:

Miroslav Šatan: "Celkom podarená akcia, len 'Citróna' (Richarda Lintnera - pozn. red.) musíme vyhrešiť, že nevybavil počasie, ten dážď nám mohol prekážať, inak bolo všetko v poriadku. Diváci sa bavili i my sme sa na striedačke zabávali. Vždy sa radi stretneme, ešte viac na ľade, uhrali sme to, ukorčuľovali, aj nejaké góly padli, dúfam, že diváci odišli s dobrou náladou."

Richard Zedník: "Snažili sme sa (o streľbe zo strechy - pozn. red.), asi sme si to vystrieľali minulý týždeň. Veril som si, no svetlá dosť nepríjemne svietili. Inak bolo super stretnúť sa, výborná akcia, o to lepšia pre nás, že to bolo v Banskej Bystrici."

Michal Handzuš: "Ľad mal len dve diery, inak bol kvalitný. Zabavili sme sa, aj súťaže boli zaujímavé. Dukla bola pre mňa v minulosti chrám a teraz to bolo špeciálne, keď som si tu mohol zahrať hokej. Ruka mi vydržala, mal som špeciálnu ortézu."

Peter Bondra: "Asi to šlo podľa veku (o tom, že ho vyhlásili za najproduktívnejšieho hráča - pozn. red.), som najstarší, pamätalo sa na mňa. Bola to dobrá akcia, škoda, že som zo strechy netrafil, dĺžka bola dobrá, chcelo to len trochu šťastia. My sme boli vychovaní neustále bojovať, aj teraz sme sa snažili vyhrať až do konca."