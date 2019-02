Michalovce majú zaujímavú posilu, na hosťovanie získali odchovanca Barcelony

Momentálne je kmeňovým hráčom Lazia.

2. feb 2019 o 21:10 TASR

MICHALOVCE. Do futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce prichádza na hosťovanie senegalský útočník so španielskym pasom Mamadou Tounkara.

Dvadsaťtriročný kmeňový hráč Lazia Rím strávil jesennú časť na hosťovaní vo švajčiarskom FC Schaffhausen. Informáciu priniesol klub na svojej webstránke.

Odchovanec barcelonskej La Masie si premiéru v drese Zemplínčanov odkrútil v stredajšom prípravnom stretnutí proti druholigovej Tatranskej Lomnici (2:3).

"Je to technický hráč, ktorý to s loptou vie. Zatiaľ je však s nami krátko, potrebuje ešte čas, aby sa aklimatizoval. Viac priestoru dostane v ďalších zápasoch. Podľa mojich informácií je už jeho príchod vybavený, mal by k nám prísť na hosťovanie," povedal na adresu najnovšej akvizície kouč Anton Šoltis.