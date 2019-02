Hamšík opäť rokuje o prestupe do Číny, Neapol mu dovolí odísť

Nechceme to skrývať, uviedol Ancelotti.

2. feb 2019 o 22:05 SME.sk, TASR

NEAPOL. Slovenský futbalista Marek Hamšík rokuje o prestupe z SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Pre portál gazzetta.it to potvrdil tréner neapolského tímu Carlo Ancelotti.

Ancelotti: Máme vôľu umožniť mu odchod

V sobotňajšom zápase SSC proti Sampdorii Janov (3:0) nastúpil slovenský reprezentant v základnej zostave. Od úvodu stretnutia nastúpil po prvý raz od decembrového zranenia zadného stehenného svalu.

Po zápase tréner Ancelotii priznal, že kapitán tímu by mohol odísť.

"Marek urobil pre tento klub veľa a sme povinní mu umožniť uskutočniť nové dobrodružstvo. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s klubom z Číny, nechceme nič skrývať. Máme vôľu umožniť mu odchod," uviedol.

K odchodu Hamšíka sa vyjadril aj jeho spoluhráč Lorenzo Insigne: "Je osobnosť nielen na ihrisku, ale aj mimo neho, fanúšikovia ho milujú. Voľba rozhodnúť sa o ďalšej budúcnosti mu právom patrí. Je to skvelý hráč a skvelý človek."

O možnom odchode Hamšíka do Ázie sa hovorilo už v lete minulého roka. Samotný hráč vtedy naznačoval, že by sa prestupu nebránil.

"Možno teraz prichádza obdobie, keď sa naše cesty s Neapolom rozídu. Rád by som skúsil ešte niečo nové," vravel Hamšík pre Pravdu.

Klub vtedy požiadal o uvoľnenie, no napokon sa rozhodol ostať.

Mohol by zarábať deväť miliónov ročne

Aktuálne informácie o prestupovej čiastke sa v talianskych médiách rôznia a suma sa pohybuje od 15 do 25 miliónov i s prípadnými opciami a bonusmi.

Pôvodne sa hovorilo o záujme Kuang-čou Evergrande, no rokovania prebiehajú s konkurenčným Ta-lien I-fang.

Rozhodnúť by sa malo údajne do 48 hodín, pričom Hamšík by mal mať na stole ponuku na trojročný kontrakt v hodnote deväť miliónov za sezónu.

Hamšík prišiel do Neapolu v júli 2007 z Brescie a celých dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má množstvo ďalších klubových prvenstiev.

V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.