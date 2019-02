ONLINE: New England Patriots - Los Angeles Rams (Super Bowl LIII)

Sledujte online prenos s nami.

3. feb 2019 o 22:00 Športové prenosy SME

Tom Brady z tímu New England Patriots.(Zdroj: TASR/AP)

ATLANTA. Hráči New England Patriots a Los Angeles Rams sa dostali až do finále play off NFL, ktoré sa nazýva Super Bowl.

Tradične ide o jeden z najsledovanejších športových zápasov v roku.

Ústrednými postavami duelu by mali byť Tom Brady z New England a Jared Goff z Los Angeles, ktorí sú quaterbackmi svojich tímov.

