Hrbatý po prehre s Kanadou: Nie je dôvod plakať, chlapci hrali dobre

Slovákov porazili mladíci,

3. feb 2019 o 10:19 SITA

BRATISLAVA. Slovenským tenistom sa nepodarilo využiť výhodu domáceho prostredia a zdolať Kanadu v rámci kvalifikačného stretnutia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.

Po sobotňajšej štvorhre Slováci viedli 2:1 a zo zostávajúcich dvoch dvojhier im stačilo k postupu získať iba jediný bod.

Kanadskí mladíci 18-ročný Félix Auger-Aliassime a o rok starší Denis Shapovalov však potvrdili na antuke pod zatiahnutou strechou AXA arény NTC svoj veľký talent a po vynikajúcich výkonoch nedovolili slovenským tenistom pomýšľať na účasť na finálovom podujatí v Madride.

Kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý vyjadril po stretnutí spokojnosť s predvedenou hrou svojich zverencov.

Hrbatý svojich zverencov pochválil

"V prvom rade chcem poďakovať chlapcom za skvelú reprezentáciu. Všetky zápasy boli na svetovej úrovni. Kanaďania boli o trochu lepší, taký je šport. Pokiaľ sa dá do toho všetko a bojuje sa so srdcom, nie je sa za čo hanbiť a za to som chlapcom vďačný."

,,Dali do toho všetko a to, že sme prehrali, je jedna vec, no vždy príde ďalšia šanca," skonštatoval finalista Davisovho pohára 2005 Hrbatý na tlačovej konferencii po prehre s Kanadou a dodal:" Odohrať päť kvalitných zápasov je v tenise náročné. Nie je dôvod plakať, keď chlapci budú hrať naďalej takto, šanca na Madrid ešte príde."

V záverečnej analýze sa Hrbatý postupne vrátil k jednotlivým sobotňajším duelom a snažil sa nájsť dôvody, prečo Slováci neuspeli. Po piatkových dvojhrách, v ktorých uspeli jednotky oboch tímov Martin Kližan a Denis Shapovalov, obstarala úvod sobotňajšieho programu štvorhra, v ktorej sa slovenskej dvojici Kližan a Filip Polášek podarilo otočiť nepriaznivé skóre z 0:1 na 2:1.

"Ku štvorhre poviem, že chlapci sa rozbiehali pomalšie, ale potom sa do toho dostali. Najmä Filip dokázal v ďalšom priebehu vyburcovať aj Maťa," dodal k úspešnému vystúpeniu Slovákov v debli Hrbatý.

Šanca na postup bola v tomto momente pre slovenský tím výrazná, no ani jeden zo singlistov ju nedokázal využiť. V súboji jednotiek tímov ukázal väčšiu agresivitu Shapovalov a v dôležitých momentoch dokázal zahrať presné a najmä víťazné údery.

Kližanovi niečo chýbalo

Hrbatý svoju tímovú jednotku Kližana pochválil za predvedený výkon, avšak úplná spokojnosť by prišla až s víťazstvom. "Škoda, že vo dvojhre nevyužil Martin tie šance, ktoré počas zápasu mal. Shapovalov hral skvelý tenis, údery triafal s milimetrovou presnosťou k čiaram. Maťovi nie je čo vyčítať, bojoval a nabehal kilometre, no Shapovalov ukázal, prečo ho považujú za veľký talent," dodal Hrbatý.

Kližan sa po stretnutí priznal, že jeho súper sa lepšie vysporiadal s nahusteným programom, keďže obaja pred vzájomným duelom absolvovali aj štvorhru.

"Bol to náročný zápas. Po skvelom víťazstve vo štvorhre sme viedli 2:1. Mali sme veľmi krátku prestávku pred ďalším zápasom. Tri sety a v takej atmosfére človeka vyšťavia. Pol hodina je veľmi málo. Nestihol som sa tak dobre zregenerovať ako Shapovalov a myslím si, že sa to prejavilo vo dvojhre."

,,Každopádne hral o trochu lepší tenis ako ja. Vždy, keď nastala ťažká situácia, dokázal vytiahnuť skvelý úder. Ja som sa snažil držať s ním krok, ale vždy mi tam niečo na konci chýbalo, aby som to obrátil na moju stranu," skonštatoval na tlačovej konferencii Kližan.

Slovenského kapitána Hrbatého rovnako mrzel aj výsledok záverečnej dvojhry. Norberta Gombosa postavil namiesto Filipa Horanského s výhľadom, že dokáže Félixovi Augerovi-Aliassimovi znepríjemniť jeho hru, no opak bol pravda. Talentovaný Kanaďan predviedol sústredený výkon a vybojoval pre svoj tím rozhodujúci tretí bod.

"Noro začal skvele, prišli aj šance. S takýmito hráčmi z prvej stovky alebo tesne za ňou je to o využití jednej-dvoch šancí. Oni ich využili a my nie," uviedol Hrbatý. Gombos dal do zápasu ako vždy celé srdce, ale na talentovaného protivníka nevyzrel.

"Išiel som do zápasu celkom sebavedomo. Na začiatku to bolo vyrovnané, mal som aj viac šancí ako on. Veľmi dobre podával počas celého zápasu. Aj keď som sa dostal k brejkbalu, vždy išiel cez prvý servis. Ten mu fungoval skvele, horšie sa mi potom returnovalo. Podával rýchlo, presne a s vysokým odskokom. Snažil som sa udržať čo najdlhšie v hre, keďže som vedel, že už má v nohách štvorhru. Bohužiaľ, nevyšlo to," uviedol po stretnutí viditeľne smutný Gombos.

Najlepší deň v živote

Naopak, Kanaďania sa mohli v Bratislave tešiť z veľkého úspechu. Napriek absencii ich najvyššie rebríčkovo postaveného singlistu Milosa Raonica sa dokázali vysporiadať s búrlivým povzbudzovaním domácich fanúšikov a za odmenu ich čaká účasť na premiérovom finálovom turnaji Davisovho pohára v španielskej metropole.

"Je to pre nás neskutočné. Nový formát je podľa mňa atraktívny a reprezentáciu krajiny si v Madride určite užijeme. V mojich očiach to bude ako olympiáda tenisu, kde sa všetko dôležité odohrá na jednom mieste," povedal po stretnutí kanadský kapitán Frank Dancevic.

"Veľmi sa teším do Madridu, S Félixom sme tam zvíťazili v juniorskom Davisovom pohári. Mne sa minulý rok podarilo prebojovať na tamojšom turnaji Masters až do semifinále, takže je to miesto, kde si znova rád zahrám," skonštatoval Shapovalov.

Jednoduché slová stačili Augerovi-Aliassimovi, aby vyjadril svoje pocity po tom, ako vybojoval pre svoj tím rozhodujúci bod. "Prežívam najkrajší deň v mojej kariére a vlastne v celom doterajšom živote," povedal Auger-Aliassime pre kanadskú televíziu.