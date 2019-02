Višňovský bol po Winter Classic spokojný: Teraz si rozdelíme milión a ideme domov

Pri streľbe sa mi rozbúchalo srdce, tvrdí.

3. feb 2019 o 10:33 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Sobotňajší Súboj legiend v rámci hokejového podujatia Kaufland Winter Classic Games 2019 na banskobystrickom Štadióne SNP proti sebe postavil viacerých majstrov sveta z Göteborgu, medailistov zo svetových šampionátov alebo víťazov Stanleyho pohára.

Niekdajšie hviezdy slovenskej reprezentácie potešili divákov množstvom gólov a taktiež atraktívnymi zápoleniami v súťažiach zručností. Väčšinu zápasu sa držali vo vedenie hráči Kaufland tímu, ale z víťazstva 23:21 sa napokon tešili zástupcovia Tipsport tímu, v ktorého drese nechýbal ani obranca Ľubomír Višňovský.

Na ľade sa cítil prekvapivo dobre

"Vyhrali sme, teraz si rozdelíme milión ako v NHL a ideme domov, takže som spokojný," zavtipkoval aktuálne 42-ročný rodák z Topoľčian, ktorý bol s priebehom akcie spokojný.

"Na prekvapenie som sa cítil dobre a aj kvalita ľadu predčila moje očakávania. Škoda, že diváci boli dosť ďaleko od plochy, ale napriek tomu si myslím, že na prvýkrát to bolo dobre zorganizované. Som rád, že som sa mohol stretnúť zase na ľade s hráčmi, s ktorými sme absolvovali množstvo majstrovstiev sveta a medzinárodných zápasov."

Prečítajte si tiež: Najužitočnejším hráčom bol Bondra. Aký bol Súboj legiend pod holým nebom

Pre Višňovského nebolo vystúpenie na Štiavničkách premiérou v zápasoch pod holým nebom. Prvú skúsenosť získal pred piatimi rokmi v NHL, keď 29. januára 2014 nastúpil v drese New Yorku Islanders proti New Yorku Rangers v rámci Stadium Series na bejzbalovom štadióne New Yorku Yankees.

Vtedy sa však netešil z víťazstva, keďže jeho tím prehral 1:2. Druhý štart na podujatí typu Winter Classic bol síce exhibičný, ale ani tentoraz nechýbalo hráčom nasadenie.

"Pri každom súboji je prítomná rivalita. Nemôžem porovnať tento zápas s duelom v NHL, ale užil som si to v oboch prípadoch. Cením si pozvanie a to, že sme si mohli zahrať," pokračoval držiteľ zlata, striebra aj bronzu z majstrovstiev sveta.

Pri streľbe cez autá znervóznel

Višňovský bol počas kariéry známy ako produktívny bek, o čom svedčí aj jeho 156 gólov a viac ako 500 bodov v NHL. V Súboji legiend síce neskóroval z hry, ale presne namieril v streľbe ponad zaparkované autá, ktorá bola jednou zo súťaží zručnosti. Pri rozhovore v mix zóne však priznal, že z tejto disciplíny mal rešpekt.

"Trochu mi začalo búchať srdce, keď sme strieľali ponad autá. Podklad nebol úplne ideálny a ak by sa trochu šmykol puk, tak by si to odniesli dvere alebo okno. Napokon som ich prestrelil a na druhý pokus som trafil aj bránku, takže som spokojný. Dúfam, že boli poistené. Chcel som, aby tam dal Rišo Lintner aspoň nejaký ochranný banner, ale veril nám a napokon to vyšlo," hovoril Višňovský.

Bývalý hráč Los Angeles Kings, Edmontonu Oilers, Anaheimu Ducks a New Yorku Islanders sa chcel zapojiť aj do ďalších súťaží, ale napokon v nich nedostal dôveru.

"Bavilo ma sledovať, ako chlapci strieľali z diaľky z priľahlej budovy na bránku. Škoda, že som si to nevyskúšal," vyjadril sa trojnásobný majster Slovenska so Slovanom Bratislava, ktorý na ľade pocítil tréningové a kondičné manko.

"Smial som sa, ako to ide dole s rýchlosťou streľby, keď už nehrávame. O korčuľovaní ani nehovorím a v závere nám už zavadzal aj puk," dodal s úsmevom účastník desiatich seniorských svetových šampionátov, štyroch olympijských turnajov a dvoch Svetových pohárov.