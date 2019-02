Súboj o triumf v Bundeslige pokračuje. Bayern sa nevzdáva sna o ďalšom titule

Nebude to jednoduché, vraví tréner.

3. feb 2019 o 13:20 TASR

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov podľahli v sobotňajšom zápase 20. kola najvyššej nemeckej súťaže Bayeru Leverkusen 1:3 a na lídra tabuľky z Dortmundu strácajú už 7 bodov. Sen o rekordnom siedmom titule za sebou sa tak Bavorom komplikuje.

Úradujúci majster viedol po prvom polčase nad Leverkusenom po góle Leona Goretzku 1:0, no po zmene strán inkasoval až tri góly.

"Chýbala nám kompaktnosť. Nemôžeme dostať tri góly a očakávať, že na ihrisku Leverkusenu zvíťazíme. Je dôležité, aby sme boli silní v obrane, pretože práve kompaktná defenzíva rozhodne o budúcom šampiónovi," povedal po zápase tréner hostí Niko Kovač.

Rečami žiadne body nezískame

Bayern si pripísal už štvrtú prehru v dvadsiatich zápasoch aktuálneho ročníka. Teda rovnaký počet, ako za celú prechádzajúcu sezónu, či za 68 zápasov v dvoch za sebou nasledujúcich ročníkoch pred tým.

"Dnešná prehra má pre nás veľmi trpkú príchuť, najmä keď sme v tomto dueli potrebovali nutne zvíťaziť. Rečami však žiadne body nezískame, a preto je úplne jedno, čo teraz poviem," reagoval na situáciu útočník FCB Thomas Müller.

Prečítajte si tiež: Bayern Mníchov a Hertha Berlín prehrali, zaváhal aj líder z Dortmundu

Tréner Kovač aj napriek prehre naďalej verí v obhajobu titulu: "Na čelo tabuľky strácame sedem bodov, čo nie je malá strata, no rozdiel mohol byť až 9-bodový. Našťastie Dortmund len remizoval. Zo zvyšných 14 zápasov teraz musíme vyťažiť maximum, čo určite nebude jednoduché."

Bayernu patrí po 20. kole 3. priečka s rovnakým počtom bodov ako majú druhá Borussia Mönchengladbach, Leverkusen je na siedmom mieste.

Líder tabuľky z Dortmundu si z horúcej pôdy vo Frankfurte odniesol bod za remízu 1:1.

Reus sa na seba po remíze hnevá

"Bol to veľmi atraktívny zápas hraný vo vysokom tempe. Hra sa prelievala zo strany na stranu. Úvodných 15 minút bolo pre nás veľmi náročných. Domáci na nás vybehli s vysokým pressingom, čím nám výrazne komplikovali tvorbu hry."

,,Neskôr to už bolo v poriadku, podarilo sa nám dostať do zápasu a vypracovať si gólové šance. Chceli sme vyhrať za každú cenu, no chýbala nám presnosť v koncovke, a preto sa musíme uspokojiť s remízou," zhrnul po zápase tréner Dortmundu Lucien Favre.

Úvodný gól duelu strelil v 22. minúte Marco Reus: "Vždy zdôrazňujeme, že chceme v každom stretnutí zvíťaziť. Hnevám sa na seba, že som v prvom polčase premárnil dve veľmi dobré šance, najmä pre to, že sa domácim o pár minút neskôr podarilo vyrovnať. V konečnom dôsledku však zápas skončil zaslúženou remízou."

O vyrovnanie sa postaral v 34. minúte duelu objav sezóny Luka Jović, ktorý sa už 14. gólom v sezóne osamostatnil na čele tabuľky kanonierov práve pred Reusom. Aj vďaka streleckej forme 21-ročného Srba patrí Frankfurtu priebežná 5. priečka.