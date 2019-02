Slovan získal hráča z konkurenčného Ružomberka. Hrať zaň bude zrejme až od leta

Nadšený je hráč aj Kmotrík ml.

4. feb 2019 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Klub ŠK Slovan Bratislava si od leta na tri roky zaviazal služby českého futbalistu Erika Daniela z konkurenčného fortunaligového MFK Ružomberok. Informovala oficiálna stránka mužstva.

Zmluva začne plynúť v lete 2019, keďže hráč je v súčasnosti stále zmluvne viazaný v Ružomberku.

Slovan však kontaktuje Ružomberok s ponukou na prestup krídelníka, ktorý práve v pondelok oslávil 27 rokov. V prípade, že by rokovania dospeli do úspešného konca, bude Daniel k dispozícii už v priebehu jarnej časti sezóny.

Kmotrík chce rozumnú dohodu

Prečítajte si tiež: Erik Daniel na Everton do smrti nezabudne

Rodák z Hodonína, ktorý však odmalička žije na Slovensku, patrí v uplynulých sezónach na svojom poste medzi najlepších vo Fortuna lige. V prebiehajúcom ročníku má na konte gól a sedem prihrávok.

"Naším zámerom bolo v horizonte najbližších šiestich mesiacov získať ešte jedného krídelníka, aby sme aj tieto posty mali zdvojené. Erika Daniela veľmi dobre poznáme zo slovenskej ligy, vieme o jeho nesporných kvalitách a prednostiach, pričom na svojom poste patrí k elite našej súťaže," uviedol Ivan Kmotrík mladší, viceprezident Slovana.

"Je v ideálnom futbalovom veku, má potenciál sa zlepšovať a túži po úspechoch. Jeho príchodom sa ešte zvýši konkurencia v našom mužstve, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme sa zlepšovali a posúvali dopredu," pokračoval.

"Keďže mal aj iné ponuky, tak rokovania prebiehali dlhšie a boli náročné, avšak som rád, že si Erik zvolil tú najlepšiu možnosť a bude bojovať za naše farby. Teším sa, že sme podpísali trojročnú zmluvu a Erik sa stane hráčom Slovana," skonštatoval.

"Samozrejme by sme boli radi, ak by sa už teraz mohol pripojiť k nášmu tímu. Dnes budeme kontaktovať vedenie Ružomberka a zistíme, aké sú možnosti prípadnej dohody o prestupe Erika počas prebiehajúceho transferového obdobia. Uvidíme, či dospejeme k rozumnej dohode. Pokiaľ nie, bude nám k dispozícii od leta," dodal Kmotrík ml.

Daniel: Chcem hrať o trofeje

Daniel odštartoval profesionálnu kariéru v FC Slovan Liberec. Od zimy 2013 pôsobil v Spartaku Myjava, kde strávil štyri roky. Od leta 2016 bol hráč Ružomberka, kde patril k oporám tímu.

Prispel k tretiemu miestu Ružomberka v sezóne 2016/2017 i k úspešnej ceste európskymi pohármi. Vo Fortune lige odohral celkom 191 zápasov, dal v nich 23 gólov.

"Teším sa, že sa stanem súčasťou klubu s menom, ktoré vzbudzuje rešpekt, a históriou, ktorá vzbudzuje úctu. Je pravda, že som počas zimy mal viacero ponúk aj zo zahraničia. Túžim však po úspechoch, chcem hrať o trofeje a práve to zavážilo v prospech Slovana," uviedol Erik Daniel.

"Je to veľký klub, rešpektujem jeho meno a vážim si, že o mňa prejavil záujem. Uvedomujem si, že na mojom poste je silná konkurencia, avšak to mi môže iba pomôcť, keďže na sebe budem musieť ešte viac pracovať. Keď som proti Slovanu nastúpil, tak to bola vždy dvakrát vyššia motivácia, a nesmierne si vážim, že teraz budem na opačnej strane a budem mať možnosť nosiť belasý dres. Veľmi sa už teším na zápasy na krásnom novom štadióne na Tehelnom poli," dodal.