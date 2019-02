Ďurica má zlomené rebrá, protihráč ho do nich trafil kolenom

Vynechá úvodný jarný duel.

4. feb 2019 o 11:26 SITA

PRAHA. Slovenský futbalový stopér Ján Ďurica má zlomené rebrá. Skúsený 37-ročný hráč Dukly Praha utrpel nepríjemné zranenie v minulotýždňovom prípravnom dueli proti nemeckému klubu Dynamo Drážďany.

"Krátko pred koncom stretnutia som išiel do šmýkačky a protihráč ma pri preskoku trafil kolenom rovno do rebier. Myslel som si, že to mám len nakopnuté, ale röntgenové vyšetrenie ukázalo dve zlomené rebrá," uviedol Ďurica pre pondelkové vydanie denníka Šport.

"Ako hráč Trabzonsporu som mal nalomené štyri rebrá, teraz dve. Aspoň sa ich počet zmenšuje," doplnil.

Rekonvalescencia si v prípade slovenského legionára vyžiada niekoľko týždňov. Určite tak vynechá úvodný duel jarnej časti českej Fortuna ligy proti Baníku Ostrava, chcel by však stihnúť mestské derby proti Sparte (18. februára - pozn.).