Slovenský mládežnícky reprezentant sa z Dánska vracia domov. Bude hrať v druhej lige

V Skalici bude na hosťovaní.

4. feb 2019 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Vo futbale sa nestáva často, aby sa mladý hráč zo zahraničia presunul do domoviny, navyše do druholigového klubu. V prípade slovenského mládežníckeho reprezentanta Filipa Blažeka je to však fakt.

Talentovaný 20-ročný stredopoliar si ako kmeňový hráč dánskeho Bröndby IF Kodaň oblečie na jar dres účastníka II. ligy MFK Skalica, tretieho tímu priebežnej klasifikácie po jesennej časti tohto ročníka.

Chce pre klub vybojovať Fortuna ligu

"Je to hosťovanie do konca sezóny 2018/2019. Dohodli sme sa na ňom už pred novým rokom," uviedol Blažek pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Zo Skalice ma oslovil tréner Jozef Dojčan. Poznám sa s ním ešte zo Senice, kde ma trénoval v mládežníckych tímoch. Potom sa dali veci do pohybu a dohoda sa zrodila veľmi rýchlo," pokračoval.

Skalickému rodákovi sa v najvyššej dánskej súťaži Alka Superliga nepodarilo dostatočne etablovať v prvom tíme, v ktorom nastúpil iba na jeden ligový zápas.

V predchádzajúcej sezóne nastupoval odchovanec senického futbalu zväčša za juniorku alebo v rezervnom mužstve.

"Prijal som ponuku, lebo ma oslovili ciele Skalice. Dúfam, že naplním očakávania trénerov a spoluhráčov. Mojou ambíciou je najmä to, aby som hrával pravidelnejšie. So Skalicou máme plány, či už postup do Fortuna ligy alebo ísť čo najďalej v domácej pohárovej súťaži Slovnaft Cup. V lete sa vrátim do Dánska a znova zabojujem o svoje miesto," doplnil.

Guľa je prekvapený

Filip Blažek so slovenskou futbalovou reprezentáciou do 21 rokov absolvoval v prvej polovici januára sústredenie v Turecku.

Reprezentačný tréner Adrián Guľa na margo jeho hosťovania z Bröndby do Skalice pre futbalsfz.sk poznamenal: "Je to trošku prekvapivé, ale komunikovali sme o tom aj s trénerom Skalice."

"Filip potrebuje hrať, ide z veľkoklubu do druhej ligy. Rozprávali sme však o tom, že niekedy je lepšie hrať v druhej lige o postup a celé zápasy, čo je pre neho nevyhnutné, ako nehrávať, či čakať na šancu vo veľkom klube," priznal Guľa.

"Je to zaujímavý krok a verím, že mu prinesie úspech. Prajem mu, aby mu to vyšlo a bol vyťažený, aby sme mohli počítať aj s jeho prínosom pre náš reprezentačný tím," dodal.