Na mostíkoch vyhrával, aj keď bol opitý. Zomrel najslávnejší skokan

Matti Nykänen zomrel vo veku 55 rokov.

4. feb 2019 o 18:07 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bolo to, akoby ste sa pozerali na bielu stenu. Hmla bola taká hustá, že fanúšikovia ani nevideli súťažiacich, ktorí sa z mostíka spúšťali.

Skokanské súťaže na veľkom mostíku na majstrovstvách sveta v roku 1982 poznačilo veľmi zlé počasie.

Skokani sa z hmly vynorili, až keď dopadali. V druhom kole doletel vtedy len 18-ročný fínsky zázrak na métu 102,5 metra. Vo vzduchu vraj pod sebou nič nevidel.

„Ten skok mi úplne zmenil život. Stal sa zo mňa uzavretý a utiahnutý človek. Odvtedy som bol radšej sám,“ spomínal Matti Nykänen po rokoch na prvý titul majstra sveta.

Po týchto pretekoch sa stal známym po celom svete. V nasledujúcich sezónach sa stal najlepším skokanom na lyžiach a najpopulárnejším fínskym športovcom.

Po skončení kariéry sa však jeho život zmenil na nočnú moru. Potopila ho závislosť od alkoholu a finančné problémy. Nykänen sa dostával na titulky novín novými a novými škandálmi.

Zaspal na volantom auta a zišiel z mosta, zarábal si ako striptér, pre finančné problémy predal medaily a trofeje, nožom dobodal kamaráta, za čo sa dostal do väzenia. A chcel spáchať samovraždu.

Fíni v priamom prenose sledovali, ako si ich športový idol vytrvalo ničí život.

Matti Nykänen Preslávil sa ako skokan na lyžiach. Bol štvornásobným olympijským víťazom. Ako prvý skokan vyhral na OH súťaž na veľkom aj na strednom mostíku. Päťkrát bol majstrom sveta v skokoch na lyžiach, jeden titul získal v letoch na lyžiach. Celkovým víťazom Svetového pohára bol štyrikrát. Jeho 46 víťazstiev v pretekoch SP bol dlho rekord. V letoch na lyžiach predviedol rekordný skok dlhý 191 metrov. Kariéru ukončil v roku 1994. Bol šesťkrát ženatý s piatimi ženami, za násilné trestné činy sa dostal dva razy do väzenia.

Zomrel vo veku 55 rokov. Skonal v noci z nedele na pondelok. Príčina jeho úmrtia nie je známa.

Trénera zaskočil

Nykänen bol športovou ikonou. Mal šťastie na trénera a na zázemie. Skokanský mostík v Jyväskylä bol otvorený nonstop a v zime bol večer aj osvetlený.

Dvanásťročný Matti tam trávil v zime každú voľnú chvíľu, bežne od jedenástej hodiny doobeda do ôsmej večer. Jediné, čo chcel, bolo skákať. Nik z jeho súperov nemal také možnosti.

Druhým dôležitým bodom jeho kariéry bol tréner Matti Pulli. Viedol ho už ako tínedžera.

„Šampióna z neho urobil práve Pulli. Bez neho by nikdy nebol takým dobrým skokanom. Dokázal ho správne nastaviť,“ vravel športový novinár denníka Ilta Sanomat Anssi Kukkonen.

„Keď sme začínali. Pripravil som mu šesťtýždňový tréningový plán. Po štrnástich dňoch mi zavolal, čo má robiť ďalej. Nechápal som. Povedal mi, že všetko, čo mal v pláne predpísané, už urobil,“ spomínal Pulli v roku 2011 pre denník Iltalehti.

Nykänena začal trénovať, keď mal štrnásť.

„Nevyzeralo to, že by každý deň chodil do školy. Ako tréner som sa mu snažil vysvetliť, že škola je dôležitá, ale jeho nadšenie pre skoky bolo oveľa väčšie ako záujem o školu,“ vravel Pulli.

Nykänen vyhral na olympijských hrách v Calgary 1988 tri zlaté medaily. (zdroj: TASR/AP)

V skokoch na lyžiach vyhral všetko a neuveriteľne rýchlo. Ako 21-ročný už mal zlato z majstrovstiev sveta, z olympijských hier, celkové víťazstvo vo Svetovom pohári aj na prestížnom Turné štyroch mostíkov.

Navyše nad súpermi vyhrával obrovským rozdielom. Už vtedy však pil a nie málo.

Vyhrával, aj keď bol opitý

Dokonca pod vplyvom alkoholu skákal a vedelo o tom aj vedenie Fínskeho lyžiarskeho zväzu. Napriek tomu proti tomu nič neurobilo. Potvrdil to tréner Pulli.

„Napríklad pred pretekmi na Holmenkollene v Nórsku sme ho ráno o štvrtej našli v takom stave, že sa nedokázal ani hýbať,“ spomínal tréner.