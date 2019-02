Skvelý výkon Bénesa na hosťovaní, novému klubu pomohol dvomi asistenciami

Slovák prišiel do klubu len na konci januára.

4. feb 2019 o 18:38 SITA

KIEL. Slovenský futbalista László Bénes sa stal jedným z hrdinov nedeľňajšieho stretnutia nemeckej II. bundesligy medzi Kielom a Regensburgom (2:0).

Dvadsaťjedenročný rodák z Dunajskej Stredy sa na prvom víťazstve domáceho Holstein Kiel po skončení zimnej prestávky podieľal dvomi gólovými asistenciami.

V druhom zápase nastúpil od začiatku

Prečítajte si tiež: Mönchengladbach posiela Bénesa na hosťovanie, do budúcna s ním však ráta

Tréner Kielu Tim Walter mu zveril plnú dôveru a Bénes nastúpil do svojho druhého zápasu v drese Holsteinu od úvodných minút.

Súčasťou tímu je pritom iba od konca januára, kedy ho jeho kmeňový zamestnávateľ Borussia Mönchengladbach poslal na hosťovanie do konca sezóny 2018/2019.



"Som rád, že sa mi podarilo prebojovať do základu prakticky okamžite. Do klubu som prišiel, aby som mal zápasovú prax a bavil sa futbalom. To sa mi v zápase aj splnilo, zaslúžili sme si zvíťaziť a atmosféra počas duelu bola priam fantastická," povedal po zápase Bénes podľa portálu liga-zwei.de.

Je prísľubom do budúcnosti

Portál liga-zwei.de Bénesa ohodnotil ako jedného z najdôležitejších hráčov v stretnutí. "Ide o technicky zdatného hráča, ktorý je prísľubom do budúcnosti a niet divu, že Mönchengladbach si ho bude chcieť udržať minimálne do uplynutia jeho kontraktu v roku 2021," píše spomenutý web.

Mladý stredopoliar dostal v aktuálnej sezóne len minimum priestoru v prvom tíme Borussie, keď odohral 26 bundesligových minút. Tréner Dieter Hecking mu však pred odchodom na hosťovanie povedal, že s ním v lete opäť počíta.

Bénes nastúpil za nemeckého druholigistu už 30. januára na pôde Heidenheimu (2:2), avšak vtedy hral iba od 68. minúty a v zápase videl žltú kartu.

Jeho dočasný zamestnávateľ Kiel sa po 20 odohraných zápasoch nachádza na 4. mieste v nemeckej II. bundeslige so ziskom 34 bodov.