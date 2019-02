Pánik bol pri prehre Arizony na ľade Dallasu. V zápase padlo päť gólov za päť minút

Slovák sa bodovo nepresadil.

5. feb 2019 o 6:24 SITA

DALLAS. Hokejisti Dallasu Stars zvíťazili nad hráčmi Arizony Coyotes 5:4 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský útočník Arizony Richard Pánik odohral 16:39 min, počas ktorých nepridal žiadny kanadský bod.

Pripísal si dva mínusové body, dve trestné minúty, tri strely na brankára Dallasu a jeden bodyček.

Stars rozhodli o svojom triumfe štyrmi gólmi v tretej tretine. Najprv sa v rozmedzí 71 sekúnd presadili John Klingberg, Radek Faksa a Mattias Janmark, a v 53. min strelil víťazný gól Tyler Seguin. Brankár Ben Bishop zneškodnil 38 striel Coyotes. Stars zvíťazili v piatom zápase po sebe.

Jedným z úspešných strelcov "kojotov" v dueli bol aj obranca Oliver Ekman-Larsson, ktorý stanovil nový klubový rekord. Bol to jeho 109. presný zásah, čím prekonal Teppa Numminena v počte gólov dosiahnutých obrancom.

Okrem Ekmana-Larssona skórovali aj Kevin Connauton, Vinnie Hinostroza a Alex Galchenyuk.

Brankár Carter Hart prispel 41 úspešnými zákrokmi k víťazstvu Philadelphie nad Vancouverom 2:1. Flyers uspeli v ôsmom meraní síl v sérii, sedem z nich vychytal Hart. Dvadsaťročný Kanaďan je štvrtým gólmanom v histórii, ktorý pred dovŕšením 21. narodenín dosiahol sedem triumfov po sebe.

Naposledy sa to v roku 2008 podarilo Careymu Priceovi. "Na nejaký rekord sa veľmi nepozerám. Chcem len víťaziť. To je náš cieľ, pokračovať v tejto sérii, sústrediť sa na vždy jeden konkrétny zápas a triumfovať," uviedol Hart pred oficiálny ligový web.



Úspešnými strelcami Philadelphie v stretnutí boli Sean Couturier s Jakubom Voráčkom. Víťazná séria Flyers je najdlhšia od roku 2016, keď sa im podarilo triumfovať desaťkrát za sebou.

"Momentálne sme jeden sebavedomý tím. Veci sa dejú v náš prospech. Cítim, že v kľúčových zápasoch dokážeme zabrať a splniť náš cieľ. To je to, čo vždy chcete, získať dva body. V poslednom čase sa nám to darí," poznamenal Couturier.

Toronto hladko zdolalo Anaheim 6:1. Obranca Maple Leafs Jake Muzzin strelil prvý gól od výmeny z Los Angeles do kanadského tímu. Pridal aj dve asistencie.

"Máme dobrý tím a každému je jasné, akým spôsobom máme hrať, čo sa nám aj darí. Výborne mi to ide s Morganom Riellym, mať dobrého partnera tiež pomáha. Som veľmi spokojný s tým, ako to tu funguje," pochvaľoval si Muzzin.

Útočník Andreas Johnsson si pripísal štyri body (2+2), John Tavares s Williamom Nylanderom po dva (1+1). Dánsky brankár Frederik Andersen zneškodnil 24 striel Ducks. "Javorové listy" bodovali v štvrtom dueli po sebe, Dallas, naopak, prehral štvrtýkrát v sérii.

NHL 2018/2019 - základná časť:

New York Rangers - Los Angeles Kings 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Góly: 9. Kreider (DeAngelo, Zibanejad), 21. Zibanejad (Zuccarello, M. Staal), 50. McQuaid - 18. A. Kempe (Kovaľčuk, Hagelin), 46. Kopitar (Kovaľčuk), 59. A. Kempe (Toffoli, Amadio), 61. Toffoli (A. Kempe)

Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 19. Couturier (Konecny, Provorov), 24. Voráček (Varone) - 26. Boeser

Toronto Maple Leafs - Anahaim Ducsk 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)

Góly: 24. Tavares (Johnsson, Gauthier), 34. Johnsson (Marleau, Muzzin), 40. Muzzin (Gardiner, Johnsson), 44. C. Brown (W. Nylander, Muzzin), 47. W. Nylander (Hyman), 55. Johnsson (Hyman, Tavares) - 43. Rakell (H. Lindholm, Manson)

Dallas Stars - Arizona Coyotes 5:4 (0:1, 1:1, 4:2)

Góly: 24. Hintz (Spezza, Heiskanen), 43. Klingberg (Seguin, Jamie Benn), 44. Faksa (Heiskanen, Gurianov), 44. Janmark (Dickinson, Comeau), 53. Seguin (Jamie Benn, Radulov) - 9. Ekman-Larsson (Cousins, Keller), 30. Connauton (Ľubuškin, Archibald), 47. Hinostroza (Crouse, Oesterle), 48. Galchenyuk (Cousins, Keller)

/útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 16:39 minút, nezaznamenal žiadny gól ani asistenciu, pripísal si dva mínusové body, dve trestné minúty, tri strely na bránu, jeden ,,hit", tri zablokované strely a dve straty puku