Vo Fed Cupe bude slovenskou jednotkou 20-ročná nádej

Proti Lotyšsku budú chýbať Cibulková aj Rybáriková.

5. feb 2019 o 11:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tešila sa, že je po dvoch rokoch opäť v nominácii Pohára federácie. Verila, že proti Lotyškám tímu pomôže. Dominika Cibulková však nakoniec neodcestovala so slovenským družstvom.

„Situácie nie je dobrá,“ komentoval kapitán Matej Lipták. Cibulková sa minulý týždeň odhlásila z turnaja v Petrohrade, pretože mala horúčky a cítila sa zoslabnutá. Odvtedy sa jej stav zlepšil, ale hrať ani trénovať stále nemôže.

„Dostala ďalšie antibiotiká. Hovoril som aj s jej doktorom a ten potvrdil, že do piatka by nemala hrať. Preto nie je reálne, aby s nami šla do Lotyšska. Nemá význam, aby sme ju brali aj vzhľadom na to, že dva týždne netrénovala,“ hovoril Lipták.

Jednotkou prvý raz Kužmová

Lenže proti Lotyškám mu nebude chýbať len Cibulková. Pre zdravotné problémy chýba v tíme aj Magdaléna Rybáriková. Má poranenú ruku.

Skúšala s ňou na tréningu chvíľu hrať, ale ani jej stav sa nezlepšil a špecialista z Prahy jej odporučil dva až tri týždne bez tenisu.

Lipták tak zatiaľ môže rátať na víkendový súboj vo Fed Cupe len s tromi hráčkami – Viktóriou Kužmovou, Annou Karolínou Schmiedlovou a Rebeccou Šramkovou.

Kapitán sa snaží ešte doplniť družstvo o štvrtú hráčku. Mala by to byť jedna z dvojice Chantal Škamlová – Tereza Mihalíková.

„Moja prvá voľba je Mihalíková,“ tvrdí Lipták. Lenže 20-ročná tenistka hrá tento týždeň na turnaji v Trnave.