Futbalista Haraslín má zakázané trénovať so spoluhráčmi. Je to ťažké na psychiku, vraví

Slovák je už dva týždne zatvorený v posilňovni.

5. feb 2019 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín je so svojím poľským tímom Lechia Gdansk na zimnom sústredení v Turecku, ale prípravné zápasy hrávať nemôže.

Dokonca má zákaz aj trénovať so spoluhráčmi. Príčinou je zlomený palec na pravej nohe, preto bývalý reprezentant SR do 21 rokov najviac zaberá v posilňovni. A to aj so špeciálnym spevňujúcim prístrojom na chodidle pravej nohy.

Prečítajte si tiež: Pijú a chodia k psychológovi. Netflix zmapoval futbalový Sunderland

"So zlomeným palcom sa nesmie hýbať, musím to mať zafixované. Mám to už tretí týždeň. Treba byť trpezlivý. Čakám na kontrolu, ktorá ukáže, ako sa to zrástlo. Som už dva týždne zatvorený v posilňovni. Je to trochu náročné na psychiku, ale musím myslieť pozitívne," uviedol 22-ročný Lukáš Haraslín do mikrofónu RTVS.



Najlepší ľavý krídelník poľskej najvyššej súťaže napriek záujmu viacerých zahraničných klubov zostane v Gdansku do konca sezóny 2018/2019. Potom by sa nebránil napríklad návratu do talianskej Parmy.

"Bol som tam pol roka pri A-tíme, hoci som odohral iba dva zápasy. Poznám tú súťaž, ale nebránil by som sa ani inej krajine ako sú Nemecko či Španielsko. Teraz sa však sústredím na pokračovanie v Lechii a najmä na vyliečenie sa zo zranenia," doplnil Haraslín pre RTVS.