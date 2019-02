Vonnová na šampionáte v Aare utrpela pred záverom kariéry nešťastný pád

Preteky super G nedokončila.

5. feb 2019 o 13:43 SITA

AARE. Američanka Lindsey Vonnová nedokončila utorňajšie preteky super G na svetovom šampionáte alpských lyžiarov vo švédskom Aare (4. - 17. februára 2019).

Počas jazdy utrpela pád, po ktorom narazila do bočnej ochrannej siete. Či po páde utrpela vážnejšie zranenie, nateraz nie je známe. Práve vo Švédsku plánuje Američanka ukončiť svoju úspešnú kariéru.

Legendu lyžiarskych svahov totiž dlhodobo trápia zdravotné problémy s kolenami. Podľa prvotných plánov sa okrem super G plánovala predstaviť aj v zjazde.

"Bolí ma hlava a mám na tvári boľavé miesta. Bojovala som, snažila som sa ísť naplno, ale nefungovalo to. Bolo to až komické, čo sa stalo. Spočiatku bolo slnečno a akurát pred mojou jazdou sa zatiahlo. Nemala som tie správne okuliare s filtrom a nevidela terénne vlny."

,,Celkovo moja hlava stále vie čo treba urobiť pre víťazstvo, ale moje telo už nepokračuje v rovnakom smere s hlavou. Aspoň viem, že ďalej to už nejde. Je to priveľké riziko, často končím ochranných sieťach. A to už nechcem zažívať. V zjazde chcem štartovať, mám dosť času dovtedy dať sa dokopy," uviedla v prvej reakcii Lindsey Vonnová.