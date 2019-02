Z veľkej posily nič nebude. Nitra si Krisa Versteega nemôže dovoliť

Finančná prekážka bola priveľká.

5. feb 2019 o 13:53 SITA

NITRA. Skúsený hokejový útočník Kris Versteeg nebude hrať v tejto sezóne v Tipsport lige za HK Nitra. Informuje o tom oficiálny web HK Nitra.

"Napriek obrovskej snahe sme narazili na finančnú požiadavku, ktorá presahuje ekonomické možnosti nášho klubu a takisto Krisa, ktorý bol ochotný sám obetovať nemalé peniaze, aby si zahral v Nitre s bratom," referuje web hockeynitra.com.

Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik prezradil, že klub dostal vyjadrenie od arbitrážnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) už v piatok 1. februára.

"Bolo negatívne v tom zmysle, že IIHF povolí prestup iba v tom prípade, ak sa klub Omsk dohodne so samotným hráčom na kompenzácii. Z tohto vyjadrenia sme boli rozčarovaní, pretože to nebol žiadny posun, toto stanovisko bolo pre nás známe už pred mesiacom."

,,Sme veľmi nespokojní, že o takejto veci rozhodovali tak dlho a nakoniec to malo takýto záver. Napriek tomu sme vyvinuli naše úsilie a skontaktovali sa s vedením Omsku. Pokúsili sme sa s nimi dohodnúť, ale k dohode medzi naším klubom spolu s Krisom a klubom z Omsku neprišlo."

,,Ak by sme sa dohodli, transfer z IIHF by bol potvrdený s dátumom 9. január, čiže z tohto pohľadu by bolo všetko v poriadku. Omsk aj po viacerých návrhoch z našej strany stále trvá na vyplatení plnej sumy, a tá nie je v našich spoločných silách ani so samotným Krisom,“ povedal Miroslav Kováčik.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Kris Versteeg si pod Zoborom chcel zahrať s bratom Mitchom. Tridsaťdvaročný hokejista odohral v NHL celkovo 643 zápasov so ziskom 358 bodov.