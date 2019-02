Fehérváry zažil tlak zo všetkých strán. Bola to náročná situácia, tvrdí

Ramsay skúša už tretieho asistenta.

5. feb 2019 o 16:55 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Pre slovenských hokejistov je to posledná turnajová previerka pred očakávaným vrcholom sezóny, ktorým budú domáce majstrovstvá sveta.

Na turnaji Kaufland Cup v Bratislave nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 proti Bielorusku a v sobotu o 16.00 proti olympijskému výberu Ruska.

V utorok mal národný tím pod vedením trénera Craiga Ramsayho prvý tréning.

Prinášame štyri body, ktoré môžu fanúšikov najviac zaujímať.

1. Fehérváry zažil veľký tlak

Po svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov čelil neľahkým otázkam médií v súvislosti s kritikou svojich spoluhráčov Martina Pospíšila a Miloša Fafráka na adresu trénera Ernesta Bokroša.

Martin Fehérváry sa nepostavil na žiadnu stranu, za čo ho niektorí fanúšikovia skritizovali.

"Bola to náročná situácia, ale poradil som si s ňou dobre. Bol na mňa vyvíjaný tlak zo všetkých strán. Verím, že podobné veci už nebudem riešiť. V prvom rade som hokejista," reagoval 19-ročný obranca.

Do seniorskej reprezentácie dostal pozvánku aj Adam Liška, ktorý patril spolu s Fehérvárym k najlepším Slovákom na juniorskom šampionáte.

"Adam si to zaslúži, v Slovane podáva kvalitné výkony. Je to veľký pracant, nič nepodceňuje. Je extrémne zodpovedný," opisuje Fehérváry.

Pred rokom si premiérovo zahral na seniorských majstrovstvách sveta v Kodani. Patril k najlepším slovenským obrancom. Teraz ho teší, že si po dlhých rokoch zahrá opäť v domácom prostredí.

"Už ani neviem, kedy som naposledy hral v Bratislave. Príde ma podporiť rodina i kamaráti. Budem musieť dokúpiť aj lístky," smial sa talentovaný mladík.

V reprezentačnom kádri sú pred Kaufland Cupom traja Bratislavčania.

Fehérváryho a Lišku dopĺňa Michal Čajkovský. "Príliš to nerozdeľujem. Všetci sme Slováci," tvrdí Fehérváry.

2. Sersen: Čo mám plakať?

Do nominácie trénera Ramsayho sa dostali traja slovanisti – okrem Lišku aj Matúš Sukeľ a Michal Sersen. Pôvodne v nej bol aj obranca Mário Grman, ale zranil sa. Šancu má aj Patrik Lamper, ktorý už hráva v Banskej Bystrici.

"Slovanisti hrajú v kvalitnej súťaži na vysokej úrovni. Očakávam, že nebudú mať ťažkosti s korčuľovaním. Ale nemôžeme sa spoliehať na to, že budú najlepší," vraví Ramsay.

Najskúsenejším hráčom v jeho výbere je so 112 reprezentačnými štartmi Sersen, ktorý si zahral v tejto sezóne už na Nemeckom pohári.

"Každý sa bude chcieť ukázať v najlepšom svetle. Všetci sa túžia dostať na domáci šampionát. Ten je vždy výnimočný," vraví 33-ročný obranca, ktorý si už zahral na domácich majstrovstvách v roku 2011.

V klube prežíva náročnú sezónu. Slovan je najslabším mužstvom KHL, z tímu odchádzajú hráči a posledné zápasy hral len na tri formácie. Napriek tomu dvakrát zvíťazil.

Slovan v minulých týždňoch opustili útočníci Michal Řepík, Patrik Lamper, Mário Lunter i brankár Marek Čiliak.

O Sersena mali záujem v Liberci, ale prestup napokon nevyšiel. "Už je to za mnou a neriešim to. Čo mám plakať? Nevyšlo to a hotovo," reaguje.

3. Ďalším asistentom je Podkonický

Jediným stálym asistentom Ramsayho je Róbert Petrovický. Tak ako bojujú o miesto na domácom šampionáte hráči, snažia sa o to aj tréneri.

Na Nemeckom pohári bol druhým asistentom Ján Pardavý, vo Švajčiarsku Ivan Droppa a tento týždeň dostane šancu Andrej Podkonický.

Tréner Craig Ramsay (vľavo) so svojím asistentom Andrejom Podkonickým. (zdroj: TASR)

"Vidieť prácu trénera Ramsayho je benefit pre ich ďalšiu kariéru. Verím, že jeden z nich by mohol dostať šancu na šampionát," naznačil generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Podkonický je trénerom aktuálneho lídra slovenskej ligy zo Zvolena. "Som rád za túto šancu. Ramsay je veľký odborník, môžem sa od neho veľa naučiť," tvrdí Podkonický.

Na majstrovstvách sveta si zahral už trikrát ako hráč. To, že by sa na vrcholné podujatie dostal v pozícii trénera, berie ako veľkú výzvu.

"Adeptov je viac. Veď kto by nechcel byť na striedačke na takomto veľkom fóre?" pýta sa 40-ročný zvolenský tréner.

V nominácii má aj troch klubových zverencov – Milana Kytnára, Michala Chovana a Rastislava Špirka.

"Prvé, čo som hráčom po príchode do Zvolena povedal, bolo, že ich motiváciou má byť reprezentácia. Vlani sa na šampionát dostala formácia z Popradu, ktorá ukázala cestu aj ďalším," myslí si Podkonický.

4. Domáci turnaj je výzva

Atmosféra na Kaufland Cupe zrejme nebude taká vybičovaná ako na májových majstrovstvách sveta. Slovenskí hokejisti sa však môžu pred domácim publikom navnadiť na vrchol sezóny.

“ Je to posledný turnaj pred záverečnou prípravou. Hráči sa budú chcieť ukázať. Vedia, že bojujú o miestenky na šampionát. „ Miroslav Šatan, generálny manažér

"Sme radi, že budeme hrať doma. Je to posledný turnaj pred záverečnou prípravou. Hráči sa budú chcieť ukázať. Vedia, že bojujú o miestenky na šampionát," opisuje Šatan.

O tom, či majú niektorí hráči isté miesto v nominácii, špekulovať nechcel.

"Je zbytočné nad tým rozmýšľať. Do hry prídu viaceré faktory ako zranenia, aktuálna forma či príchody hráčov zo zámoria," tvrdí Šatan.

Hoci v NHL hrá z roka na rok menej Slovákov, každý, kto bude môcť prísť na šampionát, bude zrejme vítaný. "Verím, že ich chuť bude dvojnásobná, keďže je šampionát na Slovensku," dodal Šatan.