Liška zaujal na MS do 20 rokov a dostal šancu aj medzi mužmi: Splnil sa mi sen

Mladý krídelník patrí v Slovane už medzi stálice.

5. feb 2019 o 18:43 TASR

BRATISLAVA. Po roku v zámorskej hokejovej súťaži OHL sa rozhodol vrátiť späť do Európy. Upísal sa Slovanu Bratislava a aj keď má iba devätnásť rokov, dokázal si vybojovať stále miesto v kádri tímu KHL.

Na prelome rokov si zahral na juniorskom šampionáte v Kanade a teraz dostal šancu zabojovať aj o domáce MS 2019.

Nováčik zo Slovana

Mladý krídelník Adam Liška je jediný nováčik v nominácii trénera Craiga Ramsayho na poslednú turnajovú previerku pred MS. Premiérová pozvánka do A-tímu ho veľmi potešila a na Kaufland Cupe v Bratislave chce odviesť čo najlepšie výkony.

“ Mal som rešpekt a aj ráno som sa zobudil už dosť skoro, i keď som sa v podstate posunul len o pár metrov. „ Adam Liška

,,Pre každého je sen hrať v reprezentácii, takže sa na to veľmi teším. Je pre mňa česť hrať za Slovensko a som rád, že som dostal pozvánku. Keď som tu, chcem byť plnohodnotný člen tímu a pobiť sa o šancu ísť na šampionát. Uvidíme, čo to dá," povedal na utorňajšom zraze.

Predstava zahrať si na šampionáte pred domácim publikom je nesmierne lákavá. Rovnako to vníma aj Liška, no uvedomuje si, že cesta tam je ešte veľmi dlhá: ,,Samozrejme, predstaviť si to viem, ale či to tak bude, to už je len na mne, mojich výkonoch a potom na rozhodnutí realizačného tímu."

Celú sezónu pôsobí v Slovane, za ktorý odohral 46 zápasov a získal deväť bodov (3+6), takže prostredie Zimného štadióna Ondreja Nepelu, kde sa odohrá Kaufland Cup, pozná dokonale. V utorok však išiel do známej šatne s trochu odlišnými pocitmi ako zvyčajne:

,,Mal som rešpekt a aj ráno som sa zobudil už dosť skoro, i keď som sa v podstate posunul len o pár metrov. Ale tešil som sa a verím, že to všetko zo mňa opadne už po prvých tréningoch."

Spolu s ním prišli zo Slovana aj obranca Michal Sersen a ďalší mladý útočník Matúš Sukeľ a všetci sa na reprezentačnú akciu aj dobre naladili. Slovanisti totiž ukončili dlhú desaťzápasovú sériu prehier a uplynulé dve stretnutia vyhrali:

,,Som rád, že sa nám to podarilo. Pauza nám nemôže uškodiť a verím, že sa po nej zídeme a budeme pripravení zabojovať ďalej."

V nominácii nie sú náhodne

Okrem Lišku si realizačný tím stiahol z juniorského výberu, ktorý sa predstavil na MS v Kanade, aj Martina Fehérváryho. Obaja sa veľmi dobre poznajú z mládežníckych výberov:

,,Boli sme v kontakte, písali sme si a tešil som sa naňho. Ale aj na to, že spoznám nových ľudí a našich reprezentantov, o čom som sníval, keď som bol malý."

O tom, že dvojica mladíkov neprišla len nabrať skúsenosti, sa rozhovoril aj generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan: ,,Napriek ich veku majú také isté šance prebojovať sa na MS ako ostatní. Možno majú menej skúseností, ale verím, že prinesú nasadenie a iné prvky, ktoré mužstvo potrebuje.

Nie sú tam náhodne. Na juniorských MS ukázali, že hrajú už mužský hokej a vedeli sa presadiť. Je zmysluplné im dať šancu a uvidíme, čo s ňou urobia."